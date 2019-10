Souli ja Tokyo teatel katsetas Põhja-Korea taas ballistilisi rakette

Jaapani rannikuvalve ja Lõuna-Korea relvajõud teatasid, et neljapäeval tulistas Põhja-Korea välja kaks raketti, mis langesid merre Korea poolsaare ja Jaapani vahel. Tõenäoliselt oli tegu ballistiliste rakettide katsetusega.

Lõuna-Korea relvajõudude kinnitusel tulistas põhjanaaber tuvastamata raketid välja neljapäeva pärastlõunal riigi keskosas asuvast Lõuna-Phyongani provintsist, vahendas Reuters.

Jaapani võimude teatel langesid raketid merre piirkonnas, mis jääb Jaapani eksklusiivsest majandustsoonist välja. Majandustsoon ulatub 370 kilomeetrini Jaapani rannikust.

"Objektid, mis paistsid olevat ballistilised raketid, tulistati välja Põhja-Koreast. Need ei langenud meie territooriumile," seisis Jaapani kaitseministeeriumi avalduses.

See raketikatsetus oli erinev seetõttu, et käesoleval aastal on Põhja-Korea sarnaseid teste korraldanud varastel hommikutundidel.

Rakettide tulistamine toimus päeval, mil Lõuna-Korea president Moon Jae-in viibis oma teisipäeval surnud ema matustel. Põhja-Korea liider Kim Jong-un oli kusjuures sellel puhul Moonile ka kaastunnet avaldanud.

Suhted kahe Korea vahel on mõnevõrra jahenenud pärast eelmisel aastal toimunud Mooni ja Kimi korduvaid kahepoolseid kohtumisi. Selle taustaks on suures osas peatunud tuumadesarmeerimiskõnelused Washingtoni ja Pyongyangi vahel.