Reedesel Savisaare protsessiks ristitud kohtuistungil teatas Leo Kunman, kelle venda Vello Kunmani süüdistatakse Edgar Savisaarele meelehea pakkumises, et on alust arvata, et Evestus pressis ülekuulamistel Priit Kutserilt välja tunnistusi ning esitas selle tõestamiseks kuriteoteate, kirjutab Postimees.

Väidetavalt lindistas Priit Kutser salaja oma ülekuulamisi ning nende lintide pealt selgub, et Kutserile pakuti prokurör Evestuse poolt lõpetada Priit Kutseri kohtuasi opurtuniteediga siis, kui ta annab Savisaare vastu süüd näitavaid ütluseid.

Riigiprokuratuur kinnitas, et selline kaebus Evestuse ja Olevi peale on neile tõepoolest laekunud ning see lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

Postimehe käsutuses olev väidetav üleskirjutis Kutseri lindistustest koosneb neljast kohtumisest, milles osalevad Priit Kutser, riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, Põhja ringkonnaprokurör Triinu Olev ning advokaat Raiko Paas.