Kutseri advokaat lükkab Kunmani väited Evestuse kohta tagasi

Eelmise nädala teises pooles tuli avalikuks, et ekskohtunik Leo Kunman esitas kuriteoteate endise riigiprokuröri Evestuse ja endise Põhja ringkonnaprokuröri Olevi peale, väites, et tal on väljakirjutis lindistustest, mis Kutseri poolt salvestatud. "Nendest tekstidest on näha, kuidas on sunnitud Kutserit andma valeütlusi Savisaare vastu," rääkis Kunman Delfile.

Raiko Paas oli vestlustel neljas osapool ja ütles nüüd Delfile, et tema ei tundunud, et ta klienti oleks sunnitud valeütlusi andma. "Kui nii olnuks, siis ma kindlasti sekkunuks."

Kunman väitis, et kokku salvestas Kutser nelja vestlust ning viimase lõpus olevat too paljastanud, et lindistas. "Kuni sinnamaani ei olnud Evestus nõus oportuniteediga, aga kui sellest kuulis, siis pakkus kohe."

Paas tunnistab, et ei mäleta säärast hetke. Vestlused olid enam kui aasta tagasi, oportuniteedi kinnitas kohus mullu septembris.

Evestus lausus möödunud reedel Delfile, et väitel, nagu oleks ta koos Oleviga suunanud Kutserit valeütlusi andma, pole alust.

Avalikule infole toetudes seob Kunmani nn Savisaare protsessiga see, et tema vend Vello Kunman on süüalune ning teda süüdistatakse Savisaarele altkäemaksu pakkumises, et lahendada üks majaehituse mure.