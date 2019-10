Riigiprokuratuur ei alusta Evestuse suhtes kriminaalmenetlust

Prokuratuurile edastatud kuriteokaebuses on kirjas, et endine rEvestus ja Olev sundisid Priit Kutserit andma Edgar Savisaarega seoses valeütlusi, kirjutab Delfi.

"Kaebusele oli lisatud stenogrammi meenutav üleskirjutus, kuid paraku ei esitanud avaldaja prokuratuurile lindistust ega osanud selgitada, mis asjaoludel ja kes teksti koostas, mistõttu ei saa seda pidada usaldusväärseks. Samuti ei nähtu väidetavast tekstist, et kedagi oleks sunnitud valeütlusi andma," selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Ühtlasi võeti arvesse, et Priit Kutseri kaitsja Raiko Paas on meedia vahendusel öelnud, et prokurörid ei ole kuidagi survestanud tema klienti valetama.

Kunmanil on võimalik kriminaalasja alustamata jätmist vaidlustada.