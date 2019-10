Haapsalu piiskopilinnuse muuseum tegi külastajate arvu rekordi

Kui enne renoveerimist käis piiskopilinnuse muuseumis aastas kuni 25 000 külastajat, siis nüüd on neid olnud kolme kuuga 35 000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Toomingu hinnangul võib sama tulemus olla realistlik ka tuleval aastal.

Üheks piiskopilinnuse tõmbenumbriks on saanud vaateplatvormid, kuhu pääseb uusi treppe mööda.

Külastajate sõnul on linnus nüüd moodsam ja trepid võimaldavad trennigi teha.

5,5 miljonit eurot maksma läinud töödega tehti korda piiskopilinnuse süda ehk väikese linnuse nimeline kompleks, kus asub muuseum, kuid konserveerimist vajavad ka teised objektid.

"Järgmisena me peame jõudma toomkirikusse, kus on samamoodi vaja teha ära sisetööd. Katus sai peale paar aastat tagasi. Toomkirikust edasi veel on meil ju need müürid. Meil on keskaegne ringmüür alles ja see on meie õnn ja õnnetus. Õnnetus siis seetõttu, et ta laguneb, mistõttu me peame ka sellele suurt tähelepanu pöörama nii, et töö linnuses otsa ei saa," rääkis Kaire Tooming.

Haapsalu piiskopilinnuse muuseumi uuendamine valiti tänavu sügisel Lääne-Eesti aasta turismiteoks.