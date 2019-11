"Peaks kaaluma, mida see visiit annab Eestile kahepoolsetes suhetes," rääkis Jufereva-Skuratovski kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Tuleks mõelda, mida see annab Eestile - kas Eesti võidab või tekitab see siseriikliku skandaali," lisas ta, mööndes, et enamiku Eesti parteide poliitikud peale keskerakondlaste on olnud vastu sellele, et president sõidaks Moskvasse tähistama Nõukogue Liidu võitu Teises maailmasõjas natsi-Saksamaa üle.

"Ma ei tea - kui see tekitab Eesti jaoks rohkem sisemisi pingeid, siis võib-olla ei tasukski minna. Aga kui avalik arvamus on selleks valmis, siis miks mitte," ütles Jufereva-Skuratovski, kes on riigikogu väliskomisjoni liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht.

Kindlasti tasuks Eestil 9. mail Moskvasse-mineku osas konsulteerida ka Läti ja Leeduga, lisas Jufereva-Skuratovski.

Tema hinnangul peaks Eesti oma üldises Vene-poliitikas lähtuma eelkõige Euroopa Liidu riikide ühispositsioonist, mis aga sõltub väga palju sellest, kuidas edeneb Ukraina idaosas Donbassis konflikti lahedamine. Kui Ukraina-Vene suhetes tekiks läbimurre, oleks ka rohkem põhjust Moskvasse minna, leidis ta.

Saatejuht Toomas Sildami küsimusele, kas tema hinnangul on Venemaa tõesti huvitatud separatistide käes oleva Donbassi regiooni uuesti Ukraina võimu alla lubamisest, vastas Jufereva-Skuratovski, et tema hinnangul on see nii. "Usun, et Venemaa on huvitatud konflikti lahendamisest, sest USA ja Euroopa Liidu majandussanktsioonid ei mõjuta Venemaa majandust hästi ja ainus võimalus neist vabaneda on osaleda konflikti lahendamisel. Tean, et kogu Euroopa on huvitatud konflikti lahendamisest. On ebaloomulik, et see on juba viis aastat kestnud," rääkis Keskerakonna poliitik. Tema sõnul on Donbassis märke mõlemalt poolelt, et konfliktipiirkonnas pingeid maha võtta.

Intervjueerija Toomas Sildami küsimusele, mida teha Venemaa poolt annekteeritud Krimmiga, vastates leidis Jufereva-Skuratovski, et seda ei tohi unustada. "Ei tohi unustada. Eesti väga selgelt toetab Krimmi territoriaalset terviklikkust. Ehkki praegu on tähelepanu Donbassil, ei tähenda see, et Krimm oleks päevakorrast maas," rääkis ta.

Jufereva-Skuratovski: ei tasu ajalukku kinni jääda

Jufereva-Skuratovski rõhutas mitmel puhul, et suhetes Venemaaga ei tasuks ajalukku kinni jääda ning lasta minevikul takistada suhetega edasiliikumist.

"Praegu ei tasu vaadata ajalukku, vaid püüda situatsiooni lahendada. Usun, et kõigil osapooltel on huvi seda lõpetada, ilma dialoogita pole see võimalik," rääkis Eesti ENPA-delegatsiooni juht Ukraina konfliktist, kui Sildam viitas Venemaa rollile selle tekkimises.

Sama leidis ta ka välisminister Urmas Reinsalu soovi kohta jätkata Venemaalt okupatsioonikahjude nõudmist. "Ma pole absoluutselt nõus temaga. Ma ei usu, et on vaja nõuda ja esitada väga vanu nõudeid. Peame elama tänases päevas ja minema edasi, sest kui hakkame klaarima selliseid arveid, siis see ei vii meid kuhugi," rääkis Jufereva-Skuratovski.

Kommenteerides üldisemalt Eesti positsiooni Venemaa suhtes, nentis Jufereva-Skuratovski, et see on ettevaatlik ja samas aeg-ajalt kõlavaid jõulisi avaldusi arvestades ebakonstruktiivne.

"Ma ei ütleks, et see on konstruktiivne, kui vaadata neid väljaütlemisi, mis vahetevahel Eesti meedias ilmuvad. Samas see on väga ettevaatlik, kuna pole näha palju kõrgetasemelisi kontakte," rääkis ta, tuues välja keskerakondlastest ministrite Mailis Repsi ja Taavi Aasa kohtumisi Venemaal. "Kõrgel tasemel kontakte on hästi vähe," kordas ta.

Samas vastates Sildami küsimusele, kas peaminister Jüri Ratas peaks kohtuma oma Venemaa kolleegi Dmitri Medvedeviga, seadis Jufereva-Skuratovski selle sõltuvusse arutatavatest teemadest. "Küsimus on, milleks kohtuda, transpordilepped pole peaministri tase. Selleks pole tingimata vaja peaministritel kokku saada," leidis ta.

Puudutades Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimist, tunnistas Jufereva-Skuratovski, et koalitsioonis ei ole selles osas üksmeelt, kuid tema isiklikult toetaks parlamenti toomist. "Mina küll ratifitseeriks. Aga samas koalitsioonis ei ole üksmeelt selles küsimuses ning see ei ole koalitsioonis laual," tõdes ta.