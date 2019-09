Trump, kes kohtus New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt Poola presidendi Andrzej Dudaga, ütles, et suurenenud kohaloleku eest maksab osaliselt Poola. See on kooskõlas tema sagedase kaebusega, et NATO liitlased sõltuvad liigselt USA toest.

"Me viime sinna sõdurid," lausus Trump.

Poolakad "ehitavad hooned meie majutamiseks, ma olen kindel, et need tulevad väga ilusad," jätkas Ühendriikide riigipea. "Nad kannavad kogu kulu."

Plaan on osa kahepoolse kaitsekoostöö edendamise ühisdeklaratsioonist, mille Trump ja Duda kohtumisel allkirjastasid, kuid Trump ei täpsustanud selle täpset ulatust.

Leppe järgi täiendatakse praegu Poolas olevat umbes 4500 USA sõdurit veel tuhandega.

Trumpi sõnul viiakse sõdurid sinna tõenäoliselt teistest Euroopa baasidest.

Küsimusele, kas suurenenud USA sõjaline kohalolek Poolas on mõeldud vastasseisuks Venemaaga, vastas Trump: "Ei, ma ei arva üldse nii." Ta lisas, et nõustus ideega oma isikliku suhte pärast Dudaga, "kes mulle meeldib, keda ma austan".

Juunis teatas Trump, et saadab Poola täiendavad tuhat Ühendriikide sõjaväelast, kuid jättis täitmata Varssavi soovi alalise USA baasi rajamisest riiki.

USA juhib Poolas NATO liitlasvägede lahingugruppi ning osa selle vägedest on Poolas ka kahepoolsel alusel.