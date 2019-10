Leppeta Brexit on hetkel kõige suurem risk Iiri majandusele, ütles Iiri rahandusminister Paschal Donohoe Iiri parlamendis järgmise aasta eelarvet tutvustades. Eelarves nähakse ette maksutulude kasvu, ent arvestatakse, et tööhõive ei kasva enam nii kiiresti kui seni.

Leppeta Brexit ja võimaliku piirirežiimi kehtestamine Suurbritannia piiril on tekitanud ühiskonnas ärevust, mida näitavad teedeäärsed plakatid.

Eelarve eelnõu järgi kantakse osa algselt strateegilisteks investeeringuteks mõeldud raha kriisifondi, kuna leppeta Brexit on üha tõenäolisem. Algselt plaaniti 500 miljoni euro eraldamist sellesse fondi, nüüd aga kavandatakse 1,5 miljardi euro suurust eraldist.

Kriisifond peaks tagama, et avalike teenuste osutamine ei kannataks ning majandusele tekkivat šokki on võimalik eri meetmetega pehmendada. Riik on vajadusel valmis ka raha juurde laenama, kui see Brexiti-järgselt vajalikuks osutub. Selle aasta majanduskasvuks nimetas rahandusminister 5,5 protsenti, järgmisel aastal on oodata üksnes 0,7-protsendilist kasvu.