EL ja Suurbritannia peavad kogu nädalavahetuse kõnelusi Brexiti tingimuste üle

Ajalehe The Times andmetel on Briti peaminister Boris Johnson palunud Suurbritannia parlamendil ööpäeva jooksul heaks kiita mistahes Brexiti-lepe, mille Johnson on Euroopa Liiduga läbi rääkinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Johnson kohtub Euroopa Liidu esindajatega liidu tipkkohtumisel järgmisel nädalal.

Euroopa Liit nõustus naasma läbi-rääkimistele Suurbritanniaga ja käivitama uue intensiivse kõnelustevooru suletud uste taga.

Peamine tüliõun on endiselt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piir, mis on ainuke maismaapiir Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel.