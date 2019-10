"Välisilm": õhus on märke, et Brexiti-lepe võib siiski sündida

Õhus on tõesti mõned märgid, et ootamatu viimase hetke lepe võib olla silmapiiril, sest võimalik kompromiss Iiri piiri üle hakkab vormi võtma. Üks võimalikke kompromisse on muuta Põhja-Iirimaa lahkumine Euroopa Liidust puhttehniliseks, et ta staatuse poolest oleks justkui isegi tolliliidust väljaspool, tegelikult aga järgiks endiselt Euroopa Liidu reegleid ja isegi tollimääre. Briti pool loodab, et nii saaks hoida kõva piiri Iirimaaga ära, aga samal ajal võimaldada Ühendkuningriigil oma kaubalepinguid sõlmida.

"Ma võin teile kindlasti öelda, et mitte mingil juhul ei lase me juhtuda millelgi, mis kahjustaks Ühendkuningriigi võimekust võtta Brexitist kõik, mis võtta annab, ja seda minu arust inimesed ka ootavad ja see on, mida me minu arust saavutada võime. Parim, mida me praegu teha saame, on lasta läbirääkijatel rahulikult oma tööga tegeleda," teatas Briti peaminister Boris Johnson.

Eelnev jutt kõlas segaselt, seepärast, et kogu Boris Johnsoni idee siin ongi üsna segane. Lootus, et sellest segasest jutust mingi selge asi välja võiks kooruda, on kaduvväiksest vaid veidi suurem. Juhuks, kui lepe paari päeva pärast peetaval Euroopa Liidu tippkohtumisel ehk ülemkogul mingi ime läbi siiski sündima peaks, on parlamendi alamkoda välja kuulutanud erakorralise istungi tuleval nädalavahetusel. See peaks võimaldama leppe kuu lõpuni jäänud päevade jooksul ametlikult vastu võtta.

Ehkki kõnelused pidid nädalavahetusega otsa saama, kestavad nad praegusel hetkelgi edasi - võimalik, et koguni tippkohtumise alguseni välja. Kindlasti näitab see küll osaliste head tahet leppeni jõuda, paraku ka seda, kui palju tegelikult erimeelsusi õhus on.

Tegu on haruldaste kõnelustega selle poolest, et läbirääkimiste sisust pole avalikkuse ette tilkunud praktiliselt mitte midagi - kui Briti peaminister teeb segase sisuga avaldusi, on Euroopa Liidu pool lihtsalt vait.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on teatanud valmisolekust anda Suurbritanniale veel lisaaega, kui tippkohtumisel leppeni ei jõuta. Vaevalt aga Boris Johnson lisaaega küsima hakkab, sest Brexiti 31. oktoobril läbi viimisest on tema ja ta pooldajate jaoks saanud põhimõtte küsimus.

Iirimaa rahvusringhäälingule RTE on Euroopa Liidu allikad teada andnud, et vaevalt seekordsedki kõnelused läbimurde toovad. Legendaarne alamkoja spiiker John Bercow aga ütles samuti Iirimaa rahvusringhäälingule end lootvat, et peaministril siiski ei jätku söakust seaduse vastu astuda ja 31. oktoobril riik Euroopa Liidust leppeta välja viia.

"See, mida seadus parasjagu ütleb, peab juhtuma. Kui ei ole lepet või lepet leppeta lahkumiseks ja igaüks peab seadusele alluma, nagu vana inglise põhimõte nõuab, sest seadus on igaühest kõrgemal. Ma arvan, et pole kedagi, kes sellest aru ei saa, kõige kõrgemad ministrid kaasa arvatud," rõhutas Bercow.