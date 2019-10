Kohtumisel kõnelesid ministrid aktuaalsetel rahvusvaheliste suhete ja kahepoolse koostöö teemadel ning leppisid kokku Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö süvendamises Atlandi-ülese ja regionaalse julgeoleku küsimustes, ühtlasi küberkaitse, Kolme mere algatuse ning usuvabaduse kaitse asjus, mida kinnitati kohtumisel vastu võetud ühisavaldusega, teatas välisministeerium.

"Eesti välispoliitika peamine suund on tihendada meie suhteid USA-ga, tugevdada NATO-t ning edendada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd. Mõeldes muutuvale olukorrale maailmas on unikaalne transatlantiline side USA ja Euroopa vahel kindlaim tugi meie julgeoleku tagamisele ja väärtuste hoidmisele," sõnas Reinsalu kohtumisel, viidates valitsuse heaks kiidetud memorandumile suhte tugevdamiseks Ameerika Ühendriikidega.

Minister lisas, et suhete süvendamine on pidev ning lõppematu protsess, mida näitab ka tänane ministrite avaldus, milles kaks riiki soovivad süvendada koostööd mitmes konkreetses valdkonnas.

Kahepoolselt heaks kiidetud ühisavalduses rõhutavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid vastastikkust pühendumust NATO kollektiivkaitsele ning vajadust alliansi edasise tugevdamise järele. Ministrite ühisavalduse kohaselt kirjutavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid peatselt alla kokkuleppele, milles fikseeritakse ühised eesmärgid 5G-tehnoloogia küsimustes. Samuti liitub Eesti asutajaliikmena USA juhitava usuvabaduse alliansiga.

Kolme mere algatusest kõneldes sõnas Reinsalu, et tegemist on hea võimalusega riikidel tugevdada transatlantilist sidet ning aidata kaasa meie regiooni kiiremale arengule. "Samuti annab tippkohtumise võõrustamine Eestis järgmisel aastal meile nähtavust ning aitab kaudselt kaasa majandussuhete arendamisele ja riikliku ja erasektori koostöö tõhustamisele," ütles minister ning lisas, et tippkohtumine panustab ka strateegiliste suhete arendamisesse regiooni partnerite vahel. Ühisavalduses kinnitatakse, et Ameerika Ühendriigid toetavad Eesti jõupingutusi Kolme mere algatuse tippkohtumise ettevalmistamisel.

Välisministrid rõhutasid kohtumisel ka vajadust toetada Ukraina ja Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning hoida Lääne ühtsust Venemaa suunal, sealhulgas sanktsioonide osas.

Teisipäeva pärastlõunal peab Reinsalu kõne mõttekoja The Heritage Foundationi üritusel, mis keskendub transatlantilisele koostööle ja julgeolekule, ühtlasi võtab minister osa Venemaad käsitlevast ümarlauast.

Kolmapäeval toimub minister Reinsalu kohtumine USA riikliku julgeolekunõuniku Robert O'Brieniga, kellega on plaanis kõnelda küber- ja julgeolekukoostööst. Samuti osaleb Eesti välisminister mõttekoja Atlantic Councili korraldatud ümarlaual, mille fookuses on Kolme mere algatus ning järgmisel aastal Eestis toimuv tippkohtumine.

Eesti ja Ameerika Ühendriikide välisministrite eelmine kahepoolne kohtumine toimus 2016. aastal.