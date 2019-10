Eesti välisministriga tegi intervjuu ERR-i korrespondent USA-s Maria-Ann Rohemäe.

Mis olid peamised jututeemad?

Peamine jututeema oli see, et me tegelikult kahekesi leppisime kokku tegevuskava, mida me ka oma ühisavalduses väljendasime, mida hakkavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid kahepoolselt edasi arendama. Eesti valitsus on võtnud teatavasti vastu otsuse meie koostöö süvendamise kohta Ameerika Ühendriikidega. Me mõlemad kordasime üle, et me mõlemad seisame vankumatult NATO artikkel 5 toimimise eest. Me leppisime kokku, et me hakkame ühiselt arendama meie regioonis rohkem kahepoolselt huvitavaid julgeolekukoostöö projekte. Me leppisime ühiselt kokku, et nii Eesti kui Ameerika Ühendriikide jaoks on eluliselt väga tähtis ja põnev projekt meie regioonis Kolme mere initsiatiiv, mille tippkohtumise korraldab Eesti järgmise aasta suvel. Me leppisime kokku seda, et uute ohtude tõkestamiseks, 5G telefonivõrkude tagamiseks juba lähiajal koostatakse Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel üks kokkulepe, üks ühisavaldus. Me näeksime hea meelega, et Tallinna NATO küberkaitsekeskus hakkaks nende teemadega ka lisaks küberküsimustele ka tegelema, nende analüüsi ja hindamisega. Me leppisime kokku, et väga huvitav initsiatiiv, mille Ameerika Ühendriikide riigisekretär Pompeo on ellu kutsunud, nn usuvabaduse initsiatiiv, et Eesti kavatseb sellega samuti asutajaliikmena ühineda. Ühe sõnaga oli väga suur kataloog erinevaid probleeme. Ma puudutasin kindlasti ka seda teemat, mis oli seotud sellega, et väga tähtis on lääneriikide ühtsuse hoidmine suhetes Venemaaga. Puudutasime Ukraina ja Gruusia territoriaalse sõltumatuse kaitsmise vajadust. Et teemadering oli väga avar.

Kui rääkida Ukrainast, siis USA-s on seoses Ukrainaga lahvatanud skandaal. Kas see kuidagi mõjutab ka Eesti liitlassuhteid USA-ga, kui jälgida, kuidas USA administratsiooni ametnikud on Ukraina ametnikega suhelnud?

Ameerika sisepoliitikast me ei kõnelenud. Kuid mina väljendasin tänu Ameerika Ühendriikidele, riigisekretär Pompeole selle eest, et nad on oma sanktsioonidepoliitikas vankumatult toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust Venemaa agressiooni vastu. Kindlasti on oluline Lääne ühtsuse hoidmine ka nüüd, kui Ukraina püüab astuda samme, et leida lahendust liikumaks rahu suunas.

Kuidas tundub, kas USA seisab vankumatult Ukraina taga? Et on nende toetus endiselt Ukrainale suur?

Jaa. Kindlasti see panus, mida on antud Ukrainale. Väljaõppemissioonis tegelikult kõrvuti Ameerika sõjaväelastega on tegelikult teisigi sõjaväelasi. me näeme seda, et äärmiselt oluline on mitte Lääne poolt - nii Euroopa poolt kui ka Ameerika Ühendriikide poolt eraldi - anda sõnumit, mis ühepoolselt tähendaks tagasiastumist, sest me oleme näinud Venemaa diplomaatiat ja Kremli juhtkond tõlgendab seda kui nõrkuse märki. Ja see kindlasti on kontraproduktiivne Ukraina rahva ja riigi sõltumatuse huvidele.

Aga USA toetus Eestile - leppisite kokku mitmete asjade arendamises. Kuidas tundub, kas ka edaspidine rahaline toetus USA poolt Eestile jätkub ja on see piisav?

Kui jutt käib riigikaitsest, julgeolekuabist, mida Ameerika Ühendriigid annavad, siis mainisin ma ka seda teemat. On teatud summa, mis on praegu peatatud ja riigisekretär võttis selle ka teamiseks, täpsustas, kui suur see summa on. Kuid äärmiselt oluline on see, et see visiit oli võib-olla sellise teistsuguse või esmakordse lähenemisnurgaga, et me püüdsime kokku leppida ühe kataloogi konkreetseid projekte, mida me Ameerika Ühendriikidega hakkame nüüd edasi töös arendama: See ei olnud mitte järelevaatamise, vaid ühise tööplaani seadmise kokkusaamine. Ma olen vahetanud suvel riigisekretär Pompeoga kirju, toonud kirjalikult need ettepanekud välja. täna oli see esimene nö lähekohale jõudmine, kus me ka omavahel kahepoolselt oleme kirjalikult fikseerinud ühe tööagenda koos.

Miks see oluline on?

See on oluline selle pärast, et Ameerika Ühendriikidele on suunatud Eesti välispoliitika alates sellest hetkest peale, kui Eesti õigusvastaselt annekteeriti 1940. aastast. Ja Ameerika Ühendriigid on maailma suurim sõjaline demokraatlik jõud, kes on suuteline kollektiivkaitse kaudu tagama täielikult Eesti Vabariigi julgeolekut.