Netflix sõlmis strateegilise lepingu Itaalia meediahiiuga

USA voogedastusplatvorm Netflix on teinud lepingu ekspeaminister Silvio Berlusconile kuuluva Itaalia juhtiva meediaettevõttega Mediaset filmide tootmiseks.

Netflix lubab maksta maksud Itaalias ja avada seal esinduse. Nii püütakse hajutada kahtlust, et suured meedia- ja tehnoloogiaettevõtted püüavad maksudest kõrvale hiilida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pressikonverentsil anti teada, et esiotsa võetakse tootmisse seitse kohaliku sõltumatu tootja filmi, mis valmivad juba järgmiseks aastaks.

Netflixil on Itaalias kaks miljonit tellijat ning filmitootmisse investeeritakse 200 miljonit eurot. Ka teised leviplatvormid nagu Disney ning ka Apple on Euroopas sõlminud sarnaseid strateegilisi liite.

Milline on üks enim võõrkeelse filmi Oscareid teeninud riik? Itaalia! 14 korral. Siinsed loojutustamise traditsioonid on imetlusväärsed ja loodame, et saame sellele veel lisa anda," kommenteeris Netflixi kaasasutaja Reed Hastings.