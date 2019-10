Netflixi plaanitavat seadistust tabas filmitegijate kriitika

Plaanitav muudatus puudutaks eelkõige nutiseadmeid, kus saaks sisu vaadata tavapärasest kuni 1,5 korda kiiremini, vahendas BBC.

Režissöör, näitleja ja produtsent Judd Apatow leidis, et plaanitav seadistus on naeruväärne ja solvav.

Don't doubt that if we all don't make noise every streamer will try to do something this ridiculous and insulting.If they remove the credits or speed through them they will speed up a show. @YouTube already does this. Do show runners know this? They will see that as the way in. https://t.co/H2Pr6wBp2T — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

Režissöör Brad Bird omakorda nentis, et tegu on järjekordse löögiga niigi kaduma kippuva kinoelamuse vastu.

Whelp— another spectacularly bad idea, and another cut to the already bleeding-out cinema experience. Why support & finance filmmakers visions on one hand and then work to destroy the presentation of those films on the other??? https://t.co/T7QdYAQGHU — Brad Bird (@BradBirdA113) October 28, 2019

"Kas kõik peab olema seadistatud kõige laisemate ja maitsetumate vaatajate järgi?" küsis režissöör Peter Ramsey.

Do "customers" want to eat or have sex 1.5x faster too? Are they right? Does everything have to be designed for the laziest and most tasteless? — Peter Ramsey (@pramsey342) October 28, 2019

Näitleja Aaron Pauli arvates oleks tegu olukorraga, kus võetakse teiste loodud kunsti üle kontroll ja kus see lõpuks hävitatakse.

Netflixi asepresident Keela Robinson ütles kommentaariks, et firma testib regulaarselt võimalusi, kuidas oma keskkonda parandada.

Ta lisas, et tegu on ainult mobiiltelefone ja tahvelarvuteid puudutava testiga.

"Tegemist on seadistusega, mis on olnud juba pikka aega olemas DVD-mängijatel ja mida on soovinud ka paljud kasutajad. Näiteks olukorrad, kus soovitakse uuesti vaadata oma lemmikstseeni või kui soovitakse vaadata aeglasemalt võõrkeelset filmi," märkis Robinson.