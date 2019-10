"Mul on selline ütlemine, et ma ei ole ajaloolane, mina vaatan tulevikku," ütles paari nädala eest Tartu keskerakondlaste esinumbriks kerkinud Toots Tartu Postimehele.

Toots on vastamisi Keskerakonna Tartu piirkonna eelmise juhi, ajalooprofessor Aadu Musta meeskonnaga, kelle kõrvaleastumist ta nüüd soovib. Ajaloolase haridusega Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) vaatab koalitsioonipartneri sisetüli esialgu kõrvalt.

Tartu 49-liikmelises volikogus on Reformierakonnal 20 kohta, nende vastas kaheksa sotsi, seitse keskerakondlast, kuus EKRE inimest, kolm isamaalast ja viis inimest kahest valimisliidust.

"Kui Klaas vaatab, et Tartu Keskerakonnas lähevad asjad liiga segaseks, saab ta teha uue koalitsiooni koos sotsidega. 2017. aasta kohalike valimiste järel jätkas Klaas võimu jagamist Keskerakonnaga, sest saab Aadu Mustaga inimlikult hästi läbi," selgitas Tartu linnavõimuga seotud inimene.

Jaan Toots ei ole avalikult põhjendanud, miks peab ta õigeks kahe keskerakondlasest abilinnapea - Monica Ranna ja Madis Lepajõe - tagasiastumist ja väljavahetamist ega ole ka öelnud, kes oleksid tema kandidaadid nendele kohtadele.

"See ei ole umbusaldus, me vahetame välja," ütles Toots Tartu Postimehele. Ja lisas veidi hiljem: "Me teatame oma otsusest, aga kuidas see protsess käib, seda ma ei kommenteeri."

Ent Toots ei veel Rannalt ja Lepajõelt lahkumissõna kätte saanud. Kui nad ise ära ei lähe, ei saa keskerakondlased neid ka umbusaldada: Keskerakonna põhikirja järgi visatakse erakonnast välja igaüks, kes toetab kaasparteilase umbusaldusavaldust.

Alguses oli juttu ka volikogu esimehe Aadu Musta tagandamisest, kuid sellest Toots loobus. Must on Keskerakonna mõjukas poliitik, kolm aastat tagasi peaministriks saanud Jüri Ratase tugevaid toetajaid juba viimase varjatud kahevõitlusest Edgar Savisaarega.

2011. aasta parlamendivalimiste eel oli Jaan Toots Rahvaliidu peaministrikandidaat. "Tundsin, et tahaksin minna Rahvaliidule appi ning arendada maaelu ja väiettevõtlust maal," selgitas Toots toona Õhtulehele, miks ta valis juhtfiguuridest ilma jäänud partei kasuks. Rahvaliit valimiskünnist siis ei ületanud, riigikogusse ei pääsenud ja tänaseks on selle erakonna üle võtnud EKRE.

Tänavu 3. märtsi riigikogu valimistel sai Jaan Toots Keskerakonna nimekirjas Tartus 871 häält, mis oli Aadu Musta järel – 2370 häält – sealsete keskerakondlaste teine tulemus.