"Mind valis ametisse tartu linnavolikogu ja nemad peavad otsustama, kas jään ametisse või mitte," ütles Rand teisipäeval ERR-ile. Omal soovil Rand hetkel ametist taanduda ei kavatse. "Ootan aukohtu seisukoha ära, siis läheb asi volikokku."

Oma võimaliku väljaheitmise kohta Keskerakonnast sõnas Rand: "Selle otsustab Keskerakonna juhatus."

15. oktoobril kohtus Monica Rand Keskerakonna Tartu piirkonna uue juhatusega, kes soovib teda koos koos abilinnapea Madis Lepajõega ametist tagandada.

Tülid Keskerakonna Tartu piirkonnas algasid, kui nende juhiks valiti Jaan Toots.

"Piirkonnas ei tegelda täna liikmetega, tegeldakse sisuliselt ainult siis, kui neid on vaja mingitele valimistele. Teiseks ei anta informatsiooni tavaliikmetele. Ei kutsuta kokku, ei räägita, mis toimub volikogus või riigikogus. Noortega töö puudub. Reform ja EKRE saavad omale noori, selgitavad, räägivad oma maailmavaadet, meil on alla 30-aastaseid ainult 39 liiget," on Toots ERR-ile rääkinud.

Keskerakonna Tartu tüli lahendava töörühma liige Jaanus Karilaid on öelnud, et partei olukord Tartus on endiselt murettekitav. Võimalust, et Aadu Must loobub riigikogu liikme kohast ja Jaan Toots siirdub tema asemel paralmenti, nimetas ta teoreetiliseks ning tõdes, et sisepinged tuleb lahendada Tartu tasandil.