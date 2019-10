Veho sai konkurentsiametilt loa Silberauto ostmiseks

Veho ja Silberauto leping hõlmab seejuures nelja ettevõtte – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus – tegevust, nende müügiesindusi ja edasimüügiõigusi. Ettevõtete müügi- ja teeninduskeskused Eestis ja Leedus jäävad Silberauto senisele omanikule.

Tehing eeldas konkurentsiameti ja Daimler AG nõusolekut. Eesti konkurentsiametilt tuli esmaspäeval ka vastavasisuline luba.

Pärast müüki jätkab Silberauto eraldiseisva ettevõttena. Ettevõtte kaubamärk, kontorid, esindused ja teeninduskeskused jäävad samaks.

Meedias on varem spekuleeritud, et tehingu hind võiks olla 120-150 miljonit eurot, kuid Silberauto asutaja ja omaniku Väino Kaldoja sõnul on tehingu maht sellest väiksem, sest ei müüda tervet firmat, vaid hoopis pool sellest. Täpset hinda ei soovi tehingu osapooled aga avaldada.

Silberauto alustas tegevust 1990. aasta juunis, lisaks Eestile tegutseb alates 2002. aastast ka Leedus. Kontserni käive ulatus möödunud aastal 387 miljoni euroni ja kasum 6,2 miljoni euroni.

Lisaks Daimler gruppi kuuluvate kaubamärkide esindamisele tegeleb Silberauto alates 2000. aastast Jeepi sõiduautode, 2004. aastast Mitsubishi ja 2015. aastast Maserati edasimüügi ja teenindusega.

Ettevõttele kuuluvad Eestis müügi- ja teeninduskeskused Tallinnas Järvel ja Ülemistel, Tänassilmas ja Maardus ning Tartus, Viljandis, Pärnus, Kuressaares, Rakveres ja Jõhvis. Silberauto UAB esindused Leedus paiknevad Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas.

Soome Veho on 1939. aastal rajatud automüügi ettevõte, mis tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Baltimaades. Ettevõte rajati Mercedes-Benzi partnerina. Ettevõtte äritegevus hõlmab laia valiku erinevaid transpordiga seotud teenuseid ja lahendusi alates sõiduautodest kuni raskeveokiteni. 2018. aastal ulatus ettevõtte käive 1,2 miljardi euroni, sellest viiendik tuli Rootsist ja Baltimaadest.