Riigikogu lükkas tagasi õiguskantsler Ülle Madise ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, kuna selles seatud piirang, et valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel töötav inimene ei tohi kuuluda sama omavalitsuse volikogusse, on tema hinnangul vastuolus põhiseadusega.

"Valla või linna ametiasutuse töölepingulistele töötajatele kehtestatud keeld kuuluda samal ajal volikogusse rikub nende inimeste kandideerimisõigust ning õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Keeld ei toeta demokraatlikku eesmärki tagada kohaliku omavalitsuse volikogu esinduslikkus ja suurendada poliitilist konkurentsi," leiab Madise riigikogule esitatud ettepanekus.

Õiguskantsler nõustus, et huvide konflikti ning volikogu liikme ja linna- või vallavalitsuse võimu teostaja rolli üheaegset täitmist tuleb vältida, kuid ta tõi esile, et töölepingulised töötajad täidavad tehnilisi ja toetavaid ülesandeid, mis ei ole seotud võimu teostamisega, olles näiteks näiteks autojuht, asjaajaja, raamatupidaja või IT-spetsialist ning nende puhul huvide konflikti ei ole.

Madise viitas ka sellele, et samu ülesandeid saab omavalitsus sisse osta ka ettevõtjalt ja sellisel juhul ettevõtjale samal ajal volikogu liikmeks oleku keeld ei kehti. "Volikogu liikmele vallavõi linna ametiasutuses töölepingu alusel töötamise keelamine ei anna mõistlikku tulemust ka seetõttu, et piirangust on võimalik vormiliste võtetega mööda hiilida - vormistada inimene vallale või linnale äriühingu kaudu teenust osutama," lisas Madise.

Kohaliku omavalitsuse ametiasutuse teenistuskohad jagunevad ametnikeks ja töölepingulisteks töötajateks ning selle kehtestab volikogu või tema volitatud valla- või linnavalitsus. Piirang jäänuks kehtima omavalitsuses töötavatele ametnikele.

Kui huvide konflikt siiski esineb, tuleb igaühel end konkreetse otsuse tegemisest volikogus taandada, leidis Madise. Ta tõi välja ka õiguskantsleri 2017. aasta märgukirjas esitatud ettepaneku, mille kohaselt piisab paljudel juhtudel korruptsiooni ennetamiseks toimingupiirangutest ehk reeglitest, mis peavad tagama otsuste läbipaistvuse ja võimaldama huvide konflikti ilmnedes end otsustamisest taandada. Arvestades volikogu liikmete ulatuslikku osalust valla asutuste ja ühingute juhtorganite töös, võiks mõelda ka ameti- ja tegevuskohapiirangute täiendamisele, kus piirangud kehtestatakse ka üksnes volikogus nii-öelda võtmekohtadel olevatele volikogu liikmetele - eelkõige volikogu esimehele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjoni liikmetele.

"Taandumisreeglitele tuleb igal juhul väga suurt tähelepanu pöörata," ütles Madise teisipäeval riigikogus oma ettepanekut tuvustades.

Reeglite selgemaks kirjutamisega väheneks silmakirjalikkus ja susserdamise võimalus ning see peaks suurendama usaldust võimude suhtes, lisas õiguskantsler oma ettepanekut riigikogus kaitstes.

Riigikogus leidsid paljud esinenud, et esitatud ettepanek ei täida oma eesmärki ning leidsid muid põhjusi, miks seda ei saa toetada.

Väidetavalt võib ettepanek olla riigikogu liikmetele vastumeelne, kuna sellega kasvaks poliitiline konkurents kohalikes omavalitsustes.

Õiguskantsleri ettepaneku arutelule järgnenud hääletusel oli ettepaneku vastu 37 riigikogu liiget ja seda toetas 31 saadikut.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused on valla- ja linnavolikogu kantselei, valla- ja linnakantselei, valla- ja linnavalitsus asutusena koos struktuuriüksustega, osavalla- ja linnaosavalitsus asutusena, valla- ja linnavalitsuse amet ning valla või linna ühisamet. Seadus eristab ametiasutust ametiasutuse hallatavast asutusest, milleks võivad olla näiteks munitsipaallasteasutused, munitsipaalkoolid, rahvamajad ja nende põhiülesanne on avalike teenuste osutamine. Vallavalitsuse hallatavates asutustes töölepinguga töötajaid volikogusse kuulumise piirang ei puuduta.