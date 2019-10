Konkreetselt on juttu saadetest "Vaba mõtte klubi" ja "Keskkonnanädal", mida endine Tallinna TV (TTV) juhatuse liige Lepp tootis aastatel 2013–2016. Tallinna TV on Lepa vastu esitanud tsiviilhagi, kuid Savisaar soovib teada, mida siseuurimisega on teada saadud.

TTV nõukogu tegi kahju teadasaaamiseks korralduse juba 2016. aasta detsembris, samamoodi lubas Lepa poolt tekitatud kahju välja uurida toonane linnapea Taavi Aas. Tallinna viis jaanuari 2017 läbi kahjude uurimiseks siseauditi, kuid seda pole avalikustatud.

Savisaar soovis teada, kas ja kui palju tekitas Lepp kahe saate tootmisega TTV-le ning miks ei avalikustatud siseauditi ja TTV endise finantsjuhi Ingrid Maueri tehtud finantskontrolli ning miks üldse esitati hagi Lepa vastu, kui väidetavast kahjust tõendeid ei leitud.

Kõlvart vastas Savisaarele, et kuivõrd tegu on poolelioleva kohtuvaidlusega, siis on tal linnapeana küsimustele vastamise võimalused piiratud. Mis asjaoludel ja kui palju on Lepp TTV-le kahju tekitanud, otsustab tema sõnul kohus.

Taavi Aasa algatatud TTV sisekontrolli tulemusi ei saa Kõlvarti sõnul aga avaldada, sest kriminaalmenetluse tõttu katkestati 2. veebruaril 2017 kontrollimine ning kogu kogutud info edastati politsei- ja piirivalveametile.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Leppa TTV juhina aastatel 2013–2016 näiliste tehingute abil enam kui 200 000 euro omastamises.

Süüdistuse järgi kasutas Lepp omastamiseks KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete "Keskkonnanädal" ja "Vaba mõtte klubi" tootmise eest. KVA Telecom OÜ-st kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ.

Süüdistuse järgi puudus KVA Telecomil endal võimekus neid saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeediast ehk nii "Keskonnanädal" kui ka "Vaba mõtte klubi" toodeti kasutades selleks TTV ruume, seadmeid ning operaatoreid.

Lisaks Toomas Lepale on samas kriminaalasjas saanud süüdistuse ka juriidilise isikuna KVA Telecom ning selle juhatuse liige Valter Kraavi ja raamatupidaja Lea Kraavi, keda süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus tänavu märtsis.