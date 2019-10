Tallinna ja Tartu ühistranspordiäpiga saab kevadest maksta ka Helsingis

Tallinna transpordiameti piletisüsteemi juhtivspetsialisti Tiit Laiksoo sõnul on tegemist kogu Euroopa mõõtkavas ainulaadse projektiga.

"Mobiilirakendustepõhine projekt peaks valmis olema järgmise aasta veebruari lõpuks. Sõidukaartipõhisega läheb rohkem aega, selle loodame valmis saada 2021. aasta kevadeks."

Eestlased võidavad uuendusest rohkem kui soomlased, sest viimastel on praegu palju lihtsam Tallinna ja Tartu ühistranspordis sõitmise eest maksta kui eestlastel Helsingi piirkonnas.

Eesti kahe suurema linna ühissõidukites saab nimelt juba praegu osta sõidupileti muu hulgas ka viipemaksega varustatud pangakaardiga, Helsingi piirkonnas on aga võimalusi kaks: tuleb leida piletiautomaat või alla laadida Helsingi ühistranspordiameti HSL-i rakendus ning siduda see oma pangakaardiga.

Eriti juhuslikuma Soome vahet reisija jaoks on see suhteliselt tülikas.

Helsingi ühistranspordiameti HSL-i tramm Helsingi Läänesadamas. Autor/allikas: Antti Kolppo / Yle

"Tõmbasin Discover Helsinki äpi alla ning mõtlesin, et saan sealt pileti osta. See siiski kuidagi ei õnnestu, nii et ma pean ikkagi seisma siin automaadisabas. Üks tramm on juba läinud, loodan, et saan järgmise peale," rääkis Helsingi Läänesadamas laevast maha astunud Triin O'Brock, kes oma sõnul käib Soomes harva.

Lisaks tuleb eestlasel arvestada ka sellega, et piletiautomaati pole Helsingis sugugi igas ühistranspordipeatuses.

Koduse rakenduse pilet.ee kasutusvõimaluste laienemine üle Soome lahe teeb seega elu kõvasti lihtsamaks, eriti kuna viipemakse tulek Helsingi piirkonna ühissõidukitesse on toppama jäänud. Probleem on selles, et HSL hankis oma sõidukitesse Tallinna ja Tartu omadest vanamoodsemad validaatorid.

"Me tahaksime viipemakset küll väga pakkuda, aga asi pole nii lihtne. Meil on enam kui 2000 ühissõidukit, millest igaühes on mitu validaatorit. Uurime parasjagu, kuidas tuua viipemakse praegustesse validaatoritesse nii, et neid kõiki poleks vaja välja vahetada," seletas HSL-i osakonnajuhataja Mari Flink.