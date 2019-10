Viimsis sõidavad lisaks oma valla bussidele ka Harjumaa- ja Tallinna liinid. Vallavanem Laine Randjärv ütles "Aktuaalsele kaamerale", et vähem oleks segadust siis, kui bussiliinid ja piletid oleksid ühtses süsteemis.

"Suurem probleem on niisugune segadus, et kuhumaani on tal tasuline pilet ja kust alates tasuta ja kas üldse on võimalik teha niisugust kombineeritud süsteemi ja nii edasi. See kõik peaks olema ühes süsteemis. Et meil on ka palju selliseid inimesi, kes on sisse kirjutatud ka Tallinnasse ja neil on seal tasuta sõit. Kui nad istuvad Harjumaa liinile, on olukord teistsugune," selgitas vallavanem.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ütles, et kõige tähtsam ongi ühtse süsteemi loomine.

"Süsteemid peaks olema omavahel üles ehitatud nii, et nad toetaks üksteist. Praegu mingites punktides on kindlasti dubleerimist ja seda dubleerimist me tahaksimegi efektiivsemaks teha," lausus ta.

Praegu peavad Harjumaa elanikud Tallinnas ühistranspordis sõitmise eest maksma. Kas harjumaalastele võiks hakata kehtima tasuta sõit pealinnas, sõltub kokkulepetest omavalitsustega.

"Kui palju osapooled on nõus üksteise piletisüsteemidesse või elanikesse ja liikuvusse panustama. Ja milline mudel on kõige parem selliselt, et ta tagaks kõige rohkem kasutajaid Tallinna ja Harjumaa ning Harjumaa ja Tallinna inimeste liikuvusele," lausus Gailan.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles, et valla rahvas sooviks pealinnas tasuta sõita ning Lääne-Harju vald on läbirääkimisteks valmis. Saat lisas, et valla soov on see, et elanikel oleks rohkem valikuid, kuidas kodust liikuma pääseda.

"Meie soovime seda, et liikuvus paraneks. Ja et me saaksime elanikele pakkuda kvaliteetset ühistransporti, kas või nõudepõhist. Näha on, et tänane süsteem ei toimi ja see mingil hetkel niikuinii vajub kokku," nentis vallavanem Saat.