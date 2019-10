"Viibin praegu USA-s ja täna olid kohtumised New Yorgis. Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude algatatud meie pankade rahapesurikkumiste uurimised, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleks protsessi kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse," teatas rahandusminister Martin Helme ööl vastu kolmapäeva.

"Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest," lisas minister.

Helme ei täpsustanud, millise uurimisega täpselt tegu on ja kas Eesti riik on juba USA-s mingeid samme astunud.

Rahandusministeeriumi esindaja ütles ERR-ile, et Helme analüüsib New Yorgis võimalikke edasisi samme.

"Praegu Eesti riigil ühegi USA advokaadibürooga lepingut ei ole. Minister uurib oma USA visiidi käigus erinevaid võimalusi, kuidas selle teemaga oleks võimalik edasi liikuda," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu.

Eesti valitsus arutas juba veebruaris võimalust Danske rahapesu tulemusena Eesti maine kahjustamise eest nõuded esitada.

Tollane justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et tema ettepanek valitsusele oli teha USA ametiasutustega Danske rahapesu uurimises igati koostööd. Kui USA uurimine peaks lõppema mõne kokkuleppe või süüdimõistva otsusega, võivad Danskelt sisse nõutavad summad Reinsalu arvamusel ulatuda üle mitmesaja miljoni euro, millest USA annaks omakorda osa Eestile.

Ka varem on ette tulnud selliseid olukordi, kus USA ja Eesti õiguskaitseorganid teevad koostööd ja jagavad hiljem ka kurjategijailt ära võetud vara omavahel, rääkis Reinsalu.

Danske Eesti haru läbis aastatel 2007-2015 hinnanguliselt 200 miljardit eurot hämarat raha. Danske rahapesu uurimiseks on käivitatud erinevaid menetlusi üle terve maailma.

USA võimud on osutanud, et uurivad ka Swedbanki tegevust.