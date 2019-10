Ligi kritiseeris Helme käiku USA-s advokaadi juures

Martin Helme teatas eelmisel nädalal, et arutas ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised Eestis tegutsenud pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et Eesti oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse.

Pühapäeval andis rahandusminister teada, et kohtus Londonis korruptsiooni ja rahapesu paljastamisega tegeleva Bill Browderiga, kellega vesteldes jõudis ta järeldusele, et vaja on välja vahetada inimesi Eesti prokuratuuris.

Ligi kommenteeris "Ringvaates", et valitsus peab selle asjaga tegelema, kuid Eesti puhul teeb seda vale minister - see on justiitsministri valdkond.

"Nüüd on selle juures minister, kellel pole rahanduslikke ega õigusalaseid teadmisi. Ta nõudis selle valitsuses endale välja, et ta saaks isiklikult tegeleda sellega. Ta on tegelenud sellega partisani kombel, ignoreerides kogu Eesti know-how'd," rääkis Ligi. "Täiesti vale minister tegeleb sellega, sest rahvusvaheline õigusabi ja õigusalane koostöö on teiste ministeeriumite töö," lisas ta.

"Arvan, et vale mees tegeleb. Ta lööb rohkem trumme, see tundub rohkem perekondlik aktsioon. Kummalgi teadmised puuduvad. Kui nad otsivad lihtsalt eraviisiliselt mingeid advokaate USA-s, siis on, jaa, võimalus saada arveid, aga kui tulemust tahad, siis on su partnerid, tegelikult tegijad justiitsministeerium, välisministeerium, saatkond," rääkis Ligi saates hiljem.

Vastates küsimusele, kas on mingi tõenäosus, et Eestil õnnestub Danske uurimisest mingit raha saada, ütles Ligi, et kui Martin Helme sellega tegeleb, siis pigem mitte.

"Kui oleks lootus, siis oleks pandud ju pädev minister tegelema - justiitsminister. Sga nüüd on see antud justkui siis... Ratase poolt tegelikult ka rumal tegu, et ta sellega leppis, sest nüüd sai jälle hakata süvariigi ja peaprokuöri küsimust arutama, et tema nüüd käis ära ja jõudis veelkord veendumusele, et prokuratuur vajab verevahetust," rääkis Ligi.

"Kõik on selline poliitiline trummilöömine ilma igasuguste õiguslike niidiotstetagi, kõik on propaganda. See on ka valdkond, kus ta on kindlasti pädev, aga õiguses, rahanduses on ta ikkagi võhik ja tema vajaks elementaarselt vähemalt rahandusministeeriumi tuge siin. On selge, et minister ei ole mingi suverään selles mõttes, et ta üksinda proovib - kuna tal on mandaat, siis ta proovib ükskõik mis asju teha," lisas poliitik.

Bill Browderit peab Ligi allikana ammendunuks. "Ta on õigeid asju ajanud, aga pole võib-olla kõige värskem allikas enam. Praegu võiks ajada asju ametlikult," ütles ta.