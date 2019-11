SEB: valmivas Rootsi telesaates on juttu väidetavast rahapesust meie pangas

Rootsi pank SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) teatas reedel pressiteate vahendusel, et Rootsi ringhäälingul SVT on valmimas saade, mis räägib rahapesust Balti riikides ning seal on informatsiooni ka SEB kohta. Teate peale langesid SEB aktsiad börsil kuni 12 protsenti.

Pressiteates kinnitas SEB, et neile on saabunud küsimused SVT uuriva ajakirjanduse telesaatelt "Uppdrag granskning", kuid rohkem teavet neil valmiva saate kohta ei ole, vahendas Reuters.

SEB märkis, et neil on kavas saates esitatavat informatsiooni võrrelda enda analüüside ja varasemate juhtumitega.

"Me ei ole saanud veel eriti informatsiooni, kuid nad on öelnud, et saade käsitleb väidetavat rahapesu Balti riikides ning selles kontekstis on neil informatsiooni ka SEB kohta," selgitas SEB pressiesindaja Frank Hojem.

Viimastel aastatel on ulatuslikud rahapesuskandaalid tabanud näiteks Danske Banki Taanis ja Swedbanki Rootsis, eriti nende pankade filiaale Balti riikides.

Rootsis on Swedbank kaotanud umbes 40 protsenti oma turuväärtusest pärast seda, kui esile kerkisid väited, et panga Eesti filiaali kaudu liikus aastatel 2010-2016 umbes 20 miljardit eurot aastas mitteresidentidest klientide raha. Võimaliku kahtlase raha liigutajateks olid peamiselt Venemaalt ja endisest Nõukogude Liidust pärit mitteresidentidest kliendid. Nii Danske kui ka Swedbanki juhtumite asjus on praeguseks algatatud juurdlusi mitmetes riikides, sealhulgas Taanis, Rootsis, Eestis ja USA-s.

Mainitud teemat käsitlev saade peaks SVT eetrisse jõudma 20. novembril.