Müller: pensionireform on pikas plaanis halb mõte

Eesti Panga juht Madis Müller rõhutas, et kolmapäeval riigikogus olnud valitsuse pensionireform on pikas plaanis halb mõte. Tema hinnangul peab valitsusel olema reformi palju usku, et see läbi viia.

Müller ütles "Esimeses stuudios", et tema hinnangul on pensionireform lühinägelik.

Müller tuletas meelde, et Eesti Pank on oma analüüsis ja kommentaaris valitsusele rõhutanud, et lühiajaliselt võib pensionireform tunduda hea mõte.

"Aga pikas perspektiivis toovad sellised muudatused pensionisüsteemis tõenäoliselt kaasa madalamad pensionid, kõrgema maksukoormuse ja vajadusel rohkem töötajaid Eestisse immigratsiooni näol. Kokkuvõttes on see pikas perspektiivis halb mõte," rääkis pangajuht.

Mülleri sõnul võib vabadus võtta teise sambasse kogunenud raha välja esialgu majandust turgutada ja riigi tulusid suurendada, kuid seda vaid lühiajaliselt.

"Tõepoolest, see tähendab, et lühiajaliselt me anname inimestele vabaduse teha oma seni pensionikontole panustatud rahaga midagi muud. Eks probleem sellega on, et see vabadus täna tuleb selle arvelt, et meil tulevikus on vastavalt vähem vabadust. /.../ Selles mõttes on see tõesti lühinägelik," rääkis Müller.

Mülleri hinnangul on valitsusel oma pensionireformi omajagu usku, sest paljud analüütikud, aga ka Eesti Pank ise, samuti õiguskantsler, on olnud selle suhtes kriitilised. Ta tõi välja, et ka OECD ja IMF-i eksperdid on olnud kriitilised.

"Aga ju siis usk on nii tugev, et tuleb selline muudatus teha," lisas ta.