Ajaleht Daily Telegraph kirjutab, et Eestis NATO lahingugrupis teenivad Briti sõdurid on saanud kahtlaseid teksti- ja Facebooki sõnumeid, kus antakse teada, et sõdureid "jälgitakse".

Luureametnikud leiavad, et tegu on osaga Venemaa kübersõja kampaaniast, mille eesmärgiks on britte ja teisi liitlasi heidutada, märkis ajaleht oma allikatele viidates, märgitakse artiklis.

Eestis teenib NATO lahingugrupis ligi 1000 Briti sõdurit. Kahtlasi tekstisõnumeid isiklikele mobiiltelefonidele ning Facebooki ja Twitteri kontodele on Briti sõdurid saanud alates 2017. aastast, kui Eestisse saabuti.

"Mõned meist on saanud veidraid teksti- ja Facebooki-sõnumeid ja nii edasi. Need on alati kirjutatud inglise keeles ning mõnikord antakse nendes teatas selliseid asju nagu "Me jälgime sind". Natuke teeb see murelikuks, sest nad ilmselgelt teavad, kes me oleme. Kuid meid on kõiki treenitud selliseid asju eeldama ja ignoreerima. Ma ei ütleks, et Venemaa suur plaan töötaks," rääkis üks Eestis teeniv Briti sõdur.

NATO ametnikud on varem rääkinud ka võimalusest, et Moskva kasutab kaasaskantavaid antenne, et sõdurite nutitelefonidesse häkkida ja sealt andmeid ning kontakte varastada. USA ohvitserid on omakorda kurtnud, et Eestis käies on nende telefone nn geo-jälgitud.

Hollandi õhuväe piloodid aga on tunnistanud, et nende naised ja elukaaslased on saanud tüütuid telefonikõnesid Vene trollidelt. Näiteks on naistelt küsitud, et kas ta teab, mida tema mees Eestis teeb, või kas poleks parem, kui nad sealt lahkuksid.

Briti kaitseministeeriumi allikas selgitas, et Eestis teenivatel sõduritel on hetkel lubatud isiklikke nutitelefone kasutada, kuid Venemaa sekkumise takistamiseks on võetud kasutusele sobivaid meetmeid.

Uudis järgneb Briti relvajõudude hoiatusele, et Ühendkuningriik on igapäevaselt sihtmärgiks pidevatele küberrünnakutele, mida sooritavad nii Venemaa kui ka teised. Kindral sir Nick Carter nentis, et moodsas maailmas ei ole enam selget piiri rahu ja sõja vahel.

Briti alamkoja riigikaitsekomisjoni juht Julian Lewis avaldas arvamust, et tegelikult on väga hea, et Venemaa tegevus näitab nii sõduritele kui ka teistele, kuivõrd ebaturvaline elektrooniline meedia tegelikult on ning kui oluline on neid süsteeme kasutades diskreetne olla.

"Eesti on rindejoonel. Tegemist on NATO riigiga, mida ohustab agressiivne Venemaa. See on põhjus, miks meie sõdurid seal on: kõik NATO liikmesriigid võidavad ühte hoides," lisas ta.

Briti kaitseministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et nagu kõik inimesed, saavad ka sõdurid aeg-ajalt sõnumeid, mille allika osas pole kindlust. "Meie sõdurid on saanud vastavad juhtnöörid, et elektroonilisi seadmeid turvaliselt kasutada," lisas ta.

Vene kaitseministeerium Briti ajalehe kommentaarisoovile ei vastanud.