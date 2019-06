"Ühendkuningriigi sõnum on see, et me oleme siin, me jääme siia pikaks ajaks ja me kavatseme teha rohkem," ütles Penny Mordaunt BNS-ile Klaipedas.

Kaitseminister viibis Ühendkuningriigi juhitud õppustel Baltic Protector, kus osaleb maist 3000 sõdurit ja 17 laeva. Ühendkuningriik juhib ka Eestis asuvat NATO pataljoni ning on saatnud Eestisse umbes 900 sõdurit.

Lisaks osalesid Briti sõdurid koos ründekopteritega Apache ka Leedus teisel, hiljuti lõppenud õppusel Iron Wolf.

"Me näitame, et oleme ühel joonel ja valmis. Venemaa muutub üha pealesuruvamaks, me näeme, kuidas ta saadab rohkem vägesid ja võtab kasutusele uusi relvi ning me näeme võimalusi, mis võib juhtuda tulevikus," sõnas Mordaunt pressikonverentsil.

Suurbritannia juhitav ühendekspeditsioonivägi (JEF) suurendab oma ettevalmistust, lisas Mordaunt.

"Me oleme neil õppustel näinud suurima (Briti) kuningliku laevastiku saatmist Läänemerele enam kui saja aasta jooksul," ütles kaitseminister. "See annab meile kohanemisvõimelise jõu, võime saata enam kui 10 000 inimest kõikidele erinevatele missioonidele kas osana NATO operatsioonidest või neist sõltumatult," lisas ta.

Mordaunt kohtus Klaipedas reedel JEF-i üheksa liikmesriigi kaitseministrite ja relvajõudude ülematega.

"Tahame teha rohkemat. Üks teema, mida oleme arutanud oma kohtumistel täna, on meie tegevuse tulevikku vaatav rütm - õppused, kuid ka regulaarsed patrullid ja vahendid, mida me nendega seome," ütles minister.

"Selge on see, et me tahame teha rohkem JEF-ile sarnaste initsiatiivide läbi, kuid ka teisi asju, mida me teeme terve Briti valitsuse ulatuses ja teistes osakondades, et ehitada üles julgeolekut ja vastupidavust Baltimaades ning (terves) regioonis," ütles Mordaunt.

"Me oleme muutnud oma eelarveid, et keskenduda regioonile rohkem, ja vastavalt konkreetsetele võimalustele jätkame selle hindamist," lisas ta.

Ratas Ämaris: brittide pühendumus NATO julgeolekule on muljetavaldav

Peaminister Jüri Ratas külastas reedel Ämari lennubaasi, kus tutvus Eestis oleva Ühendkuningriigi kopteriüksuse ja Balti õhuturbe missiooni teostava lennusalgaga, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaministri sõnul on Eesti ja Ühendkuningriigi kaitsekoostöö pikaajaline ning väga tugev, ja seda nii kahe riigi vahel, mitmepoolselt kui NATO-s. "Eesti-Briti kaitsekoostöö sai alguse ligi 100 aastat tagasi, mil britid saatsid vabaduse eest võitlevale noorele riigile appi oma laevastiku. Need alused tõid Eesti vabadusvõitlejatele varustust, aga veelgi tähtsamana tõid nad meile kindlustunnet," sõnas Ratas.

"Kaitsekoostöös on hindamatu väärtusega solidaarsus ja teineteise tugevustele toetumine. Mul on hea meel, et ka Eesti suudab oma vägedega panustada seal, kus meie abi enim vajatakse. Olgu see siis Afganistanis, Süürias, Iraagis või Malis," lausus peaminister.

"Kuninglik õhuvägi ei ole sel aastal ainus siinviibija. Alaliselt viibib Eestis brittide juhitud NATO lahingugrupp ning juba peagi saabub suurõppuse Baltic Protector raames siia kuninglik mereväe laevastik. Seega on Suurbritannia väejõud Eestis esindatud nii õhus, maal kui merel ning see on selge märk Ühendkuningriigi pühendumusest alliansi kaitsele ja julgeolekule," toonitas Ratas pärast Briti õhuturbe- ja kopteriüksuse ülematega kohtumist.

Rääkides vastuvõtva riigi toetusest, rõhutas peaminister Ratas õhuturbe olulisust Balti riikidele ning märkis, et Eesti hüvitab õhuturbe teostajale kokkulepitud summa ulatuses missiooniga kaasnevad kulud.

Peaminister tunnistas, et Ämarisse tehtud investeeringud on end ära tasunud. "Meie eesmärk on pakkuda õhuturbe missioonis osalejatele parimaid võõrustamis- ja väljaõppetingimusi. Ämari lennubaas on liitlaste koostöö tulemusena üks Euroopa moodsamaid ning selle arendamine jätkuv protsess. Võimalus end kiirelt sisse seada ja operatsiooni alustada aitab kahtlemata kaasa õhuturbemissiooni efektiivsusele," sõnas Ratas ning lisas, et ka möödunud nädalavahetusel Tartus peetud Võidupüha paraadilt ülelennu teinud lennukid-kopterid ja nende üksused kasutavad Ämarit oma tugipunktina.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks.

Suurbritannia õhuvägi osaleb NATO Balti õhuturbe missioonil juba neljandat korda, Ämaris paiknevad britid kolmandat korda. Alates maist valvavad Eesti õhuruumi neli Eurofighter Typhoon hävitajat.