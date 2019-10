Ratast või Kallast valitsusjuhina eelistavate rühmade piirid loksuvad paika

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud avaliku arvamuse uuring näitab, et oktoobris küsitletud valimisõiguslikest kodanikest 33 protsenti pidas Eesti jaoks parimaks valitsusjuhiks Keskerakonna esimeest Ratast ja 30 protsenti eelistas Reformierakonna liidrit Kallast.

Ratast või Kallast valitsusjuhina eelistavate rühmade piirid loksuvad aina enam paika, kirjutab ajaleht.

Kui septembris eelistas Ratast peaministri kohale viis protsendipunkti rohkem inimesi kui Kallast, siis oktoobris tõmbus vahe jälle koomale. Võrreldes septembriga on Ratas protsendipunkti oma edumaast järele andnud ja Kallas sama palju juurde saanud.

Üldiselt on taastunud suve alguse olukord, kus valijate peaministrieelistustes lahutab kahe suurima parlamendierakonna juhti mõni protsent.

Küsitlusest nähtub juba üpris selgelt, et viimastel kuudel on kahe peamise rivaali toetajarühmad konkreetsemalt välja joonistunud ning valimistejärgne tohuvabohu, mis need näitajaid ühiskonnagruppides kõikuma lõi, hakkab läbi saama.

Oktoobrikuu peaministriuuringust tuleb välja vaid üks valijarühm, kelle toetus endiselt üsna palju muutub – need on venekeelsed valijad.

Uuring näitab, et Kaja Kallase kui peaministrikandidaadi toetus on traditsiooniliselt Keskerakonnale truu valijaskonna seas hüpanud 15 protsendini. Seda on isegi rohkem kui tema augustis saavutatud parim tulemus – 11 protsenti.

Peaminister Jüri Ratase toetus venekeelsete valimisõiguslike inimeste seas taastus septembris mäletatavasti juba kena 47 protsendile, kuid vähenes oktoobris jälle ja langes 41 peale.