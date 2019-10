Aasta lõpus ametist lahkuva Kaja Taela asemel soovib välisministeerium saata Eesti uueks alaliseks esindajaks Euroopa Liidu (EL) juures Aivo Orava, kuid probleem on selles, et Orav saaks sellesse ametisse asuda alles 2020. aasta sügisel.

ERR-ile teadaolevalt lahkub Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Kaja Tael ametist aasta lõpul ning uueks saadikuks Brüsselisse soovib välisministeerium saata kogenud diplomaadi Aivo Orava.

Orav on olnud Eesti suursaadik mitmes riigis (sealhulgas Türgis ja Poolas) ja töötanud rahvusvaheliste organisatsioonide (OSCE) juures. Probleem on aga selles, et Orav ei tööta praegu Eesti välisteenistuses. Ta on alates 1. oktoobrist 2016 Euroopa Liidu suursaadik Montenegros.

Orav saaks kõige varem praegusest ametist lahkuda 2020. aasta sügisel, mis tähendaks, et Taela lahkumise ja Orava ametisse astumise vahele jääks vähemalt kaheksa kuud.

Kas selleks ajaks saadetakse Brüsselisse nii-öelda ajutine saadik ning kes see on, või leitakse mõni muu lahendus, ei ole teada.

Välisministeerium ei soovinud ERR-i andmeid kommenteerida.

Oma sõna on asjas kaasa öelda ka valitsusel ja presidendil. Välisministeerium peab esitama saadiku kandidaadi esmalt valitsusele, kust heakskiidu korral peab oma kinnituse andma ka president Kersti Kaljulaid.