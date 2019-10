Tšiili rahandusminister ennustas majandusele rasket aastalõppu

Briones, kelle president Sebastian Pinera esmaspäeval läbiviidud valitsusremondi käigus ametisse määras, ütles raadiojaamale Cooperativa, et meeleavalduste põhjustatud kriis tähendab Tšiili majanduse jaoks väga halba aasta lõppu.

Kahe nädala eest metroopiletite hinnatõusust vallandunud meeleavaldused on kasvanud ulatuslikeks protestideks sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vastu. Rahutustes on hukkunud vähemalt 20 inimest.

"Kõige murettekitavam on aga see, et signaalid, mille me oleme välja saatnud, toovad kaasa investeeringute vähenemise," lausus rahandusminister.

Brionese sõnul tähendab uus reaalsus seda, et üle tuleb vaadata riigi praegune majanduskasvu prognoos 2,5 protsenti SKT-st.

"On ettevõtteid ja ärisid, mis on täielikult rüüstatud ja mis ei suuda lähikuudel tegevust jätkata," lisas minister, viidates meeleavaldusi saatnud rüüstamislainele.

Rahandusministri ees seisab ülesanne leida rahalised vahendid selleks, et rahastada Pinera väljahõigatud majanduslike meetmete paketti ebavõrdsuse vähendamiseks Tšiilis.