Ajakirjanikud Andrus Karnau ja Marju Himma tõdesid Vikerraadio pühapäevases saates "Olukorrast riigis", et Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo tegi õige otsuse, et loobus Jakko Väli palkamisest oma nõunikuks.

Väli palkamise soov väljendab Himma sõnul seda, et EKRE pink inimeste leidmiseks on lühike ja neil pole ka niinimetatud poliitbroilereid võtta.

"Väli meediapädevuse osas tuleks vaadata tema postitusi ja need jätsid küsitava mulje, kuigi ei üllatnud. Aga EKRE ikkagi reageeris ja Kingo tegi oma avalduse kohe kui see oli juhtunud. EKRE poolt tuli viisakaid avaldusi ehk see on üks käik parketikõlbulikkuse suunas," märkis Himma.

Reede õhtul, kui endine Keskerakonna poliitik Evelyn Sepp kommenteeris oma Facebooki lehel Jakko Väli nõunikuks saamist, tegi viimane selle postituse alla mitu nilbe sisuga kommentaari.

Andrus Karnau tähendas, et väli suutis Elelyn Seppa roppude sõnadega solvata.

Küll aga taunis Karnau, et Kingo palkas oma nõunikuks suhtekorraldaja Viive Aasma, kes käis kohut riigihanke pärast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS). "Süüdistused on tõsised, aga otsad kaovad nagu vette," nentis Karnau.