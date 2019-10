Ministeerium: Jakko Väliga palus töölepingu sõlmida minister Kingo

Kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) kinnitas 21. oktoobril riigikogu liikmetele, et ei ole Jakko Väliga kohtunud ega rääkinud enda nõunikuks asumisest, siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas nüüd, et Väliga oli sõlmitud tööleping just minister Kingo soovil.

"Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo edastas soovi töölepingu sõlmimiseks Jakko Väliga, mille tulemusena sõlmiti tööleping 18.10.2019 ministri nõuniku ametikohale asumiseks. Töölepingu sõlmimise järgselt algatati tavapärased töövood töökoha (sh. arvutitöökoht), palgaarvestuse jms. loomiseks ministeeriumi personaliosakonna poolt," ütles MKM-i avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda ERR-ile.

Ministrite poliitilised nõunikud valib minister ise kas enda soovide või erakonna tahtmise järgi, kuid ilma ministri jah-sõnata talle kedagi nõunikuks nimetada ei saa, sest tegemist on tema lähima meeskonnaga, kellel peab olema omavaheline usaldus ja mõistmine.

Tallinna Televisiooni endine saatejuht Jakko Väli teatas 18. oktoobril Facebookis enda tööle asumisest väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri juures. Sellele järgnes tuline arutelu ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, millele Jakko Väli reageeris mitut inimest solvava postitusega, millest vähemalt üks oli sündsusetu, ropp ja alandav.

19. oktoobril kell 11.07 püüdis minister Kingo lõpetada piinlikuks pööranud diskussiooni, kirjutades Facebookis: "Pean vajalikuks avalikkusele selgitada, et Jakko Väli ei hakka minu nõunikuna tööle!"

Rasmus Ruuda kinnitas seda. "Seoses Jakko Väli 19.10.2019 sooviavaldusega tühistati väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo poolt Jakko Väliga sõlmitud tööleping. Töölepingu tühistamise järgselt peatati ja tühistati ametikoha loomisega seotud tegevused," ütles Ruuda ERR-ile.

Ent teema keris edasi 21. oktoobril riigikogus, kus minister Kingo vastas parlamendiliikmete arupärimisele. Ta eitas Jakko Väli tööle palkamist.

"Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja ära, mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal," kinnitas minister Kingo riigikogu liikmele Hanno Pevkurile.

Ja kui teine riigikogu liige, Signe Riisalo küsis, kas ministeeriumi ametnikud on teinud Jakko Väli tööle võtmiseks mis tahes personalitoiminguid, sai ta minister Kingolt vastuse: "Minule teadaolevalt ei ole vestlusi olnud, ei oska kommenteerida, nii palju, kui mina tean, nii palju ei ole."

Peaminister nõuab Kingolt aru

Peaminister Jüri Ratas lubas väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingolt Jakko Väli nõunikuks palkamise osas selgitusi nõuda.

"Kindlasti tuleb siin selgust saada. Tundub, et see huvitab riigikogu. Ja siis on vaja anda ka vastus," ütles Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Keskerakonna esimees Ratas märkis, et Väli jäi nõuniku ametisse nimetamata solvavate väljaütlemiste pärast sotsiaalmeedias, mis peaministri sõnul ei kannata mingisugust kriitikat.

"Ma olen olnud ministriga ühenduses ja küsinud, kas see vastab tõele, et Jakko Väli ei hakka tema nõunikuks, ja ta vastas, et jah, see nii on. Kui nüüd on küsimus selles, kas minister on andnud valeinfot või poolikut infot riigikogule - eks ma neid küsimusi kindlasti temaga lähiajal arutan," sõnas Ratas.

Jakko Väli kuulus erakonda Eestimaa Rohelised, kes ta Evelyn Sepa solvamise pärast oma ridadest sel nädalal välja heitis.

18. oktoobril, kui ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias keris skandaal Jakko Väli töölemineku üle minister Kingo nõunikuks, postitas ta korraks Facebooki emotsionaalse "Kardavad. Värdjad. Et oleme Kerduga liiga võimas tiim. Aga oleme ka. Värisege, raisad." Varsti kustutas ta selle sõnumi.

Kaks päeva varem, 16. oktoobril, pärast ettevõtluse ja infotehnoloogiaministri esimest parlamendiliikmetele vastamist riigikogus, kirjutas Jakko Väli tunnustavalt Facebookis: "Uskuge mind: Kert Kingo saab aasta pärast olema kõige populaarsem minister rahva seas ja kõige kardetum opositsiooni jürgenligide jaoks!"

Riigikogu stenogramm: kuidas Kingo keerutas Väli palkamise üle

21. oktoobril vastas ettevõtluse ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) riigikogu liikmete arupärimisele ja jutuks tuli ka Jakko Väli võimalik saamine tema nõunikuks. Lühendatult nägi parlamendi ja minister Kingo dialoog välja selline:

Raimond Kaljulaid: Kas te palun täpsustaksite, kas te leppisite Jakko Väliga kokku selles, et temast saab teie nõunik, ja siis muutsite oma otsust või te pole kunagi selles kokku leppinud ja Jakko Väli mõtles välja selle, et temast saab teie nõunik.

Minister Kingo: Nagu ma näen, te tuginete taas jälle meediale, et võite need küsimused siis meedialt küsida. Niipalju ma selgitan, et kõikvõimalikud nõunikud, keda kas siis plaanitakse palgata või ei plaanita palgata, need üldjuhul ikkagi arutatakse erakonnasiseselt läbi ja ma küll ei mäleta, et siin saalis oleks arutatud varasemalt ministrite nõunikke. See on erakonnasisene teema.

Indrek Saar: Avalikest vahenditest palgatavad ministri nõunikud isegi ka juba tulenevalt sellest, kus neid finantseeritakse, on avalikkuse asi. Kas teie või teie poolt volitatud esindaja on pidanud Jakko Väliga läbirääkimisi teemal, et Jakko Väli asuks teie nõunikuks.

Minister Kingo: Jaa, ma kõigepealt vastan sellele küsimusele, et sealt, kust te oma sellise info ikkagi ammutasite, sealt palun küsige ka. Mina ei ole Delfisse kirjutanud neid asju. Küsige sealt. Teine küsimus on see, kui te räägite avalikest vahenditest finantseerimisest, siis Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk minu nõunik olnud. Järelikult ei ole võimalik ka talle mingeid avalikke vahendeid väljastada.

Hanno Pevkur: Olen minagi olnud valitsuse liige ja päris mitmed nõunikud on mul olnud. Täitsa üllataval kombel ministri töökohustuste hulka kuulub ka ministri nõuniku väljavalimine. Sellest tulenevalt küsin teilt üsna lihtsalt. Kas te olete pidanud Jakko Väliga läbirääkimisi, et ta asuks teie nõunikuks, või kas te olete teinud temale ettepaneku, et ta asuks teie nõunikuks? Ja see on otseselt teie tööga seotud küsimus.

Minister Kingo: Ma ikka endiselt leian, et kuna ta ei ole minu nõunik ükski hetk olnud, siis me ei saa rääkida minu töövaldkonnast, sest see, kui on kolmas inimene, kuskil kirjutab, kuskil on, siis me ei saa, me võtame terve Eesti riigi niimoodi ette, hakkame arutama sellest, mida nüüd Hanno Pevkur mõtleb välja või mõtleb siin välja keegi, et see on nüüd minu nõunik, lekitate ise ajakirjandusse teema ülesse ja siis mina pean hakkama seda käsitlema justkui minu ametlik nõunik. Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja ära, mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal.

Signe Riisalo: Tõe huvides või selguse huvides ma tulen ikkagi selle Jakko Väli teema juurde korraks tagasi. Kas teie ametnikud on teinud mis tahes personalitoiminguid, sealhulgas vestlusi, telefonikõnesid Jakko Väliga?

Minister Kingo: Minule teadaolevalt ei ole vestlusi olnud, ei oska kommenteerida, nii palju, kui mina tean, nii palju ei ole.

Allikas: riigikogu stenogramm