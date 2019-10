Põhja-Iirimaal kadus homoabielude sõlmimise ja abordikeeld

Briti parlament otsustas juulis laiendada ülejäänud kuningriigis kehtivaid samasooliste abielu ja abordiõigusi Põhja-Iirimaale, kui Belfastis 21. oktoobriks vabariiklaste ja unionistide ühtsusvalitsust ei taastata.

Kuigi abort ja samasooliste abielud on kogu ülejäänud Ühendkuningriigis legaalsed, olid need siiani ebaseaduslikud Põhja-Iirimaal.

Briti valitsuse Põhja-Iiri küsimuste minister Julian Smith ütles esmaspäeval parlamendile, et aborte keelustav seadus tühistatakse keskööl ja jõustub moratoorium kriminaalkaristuste määramisele abordi eest. Tema sõnul võetakse uus õiguslik raamistik seaduslikust ligipääsust aborditeenustele Põhja-Iirimaal vastu 31. märtsiks 2020.

Uued regulatsioonid samasooliste partnerluse asjus tehakse teatavaks 13. jaanuaril, ütles minister. "See tähendab, et esimesed homoabielud sõlmitakse kõige hiljem 2020. aasta valentinipäeva nädalal," lisas Smith.

Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistlik Partei (DUP), mille najal on viimasel kahel aastal püsinud Briti konservatiivide valitsus, on olnud kategooriliselt vastu igasugustele muudatustele seadusse.

Põhja-Iiri parlament, mille töö on alates 2017. aasta jaanuarist peatatud, tuli esmaspäeval lühikeseks ajaks kokku, kuid valdavalt DUP-i saadikutest kohalviibinud ei suutnud opositsioonierakondade toetuseta moodustada enamust ja ühtegi muudatust sisse viia.

Vabariikliku Sinn Feini saadikud jäid istungist eemale ning erakonna asepresident Michelle O'Neill nimetas hiljem DUP-i manöövrit trikiks. Tema sõnul ei saavutanud DUP muud kui piirkonna poliitiliste institutsioonide maine edasise halvenemise ja avalikkuse usalduse õõnestamise.

"Avalikkusele ei jäänud märkamata, et esimene kord, kui DUP assamblee uuesti kokku kutsus, oli seotud järjekordse katsega keelata osa meie kogukonna õigustest," lausus O'Neill.

DUP-i liider Arlene Foster nimetas esmaspäeva kurvaks päevaks. "Ma tean, et mõned inimesed püüavad täna tähistada ja ma ütleksin neile: "Mõelge neile, kes on täna kurvad ja kes usuvad, et see on solvang inimväärikuse ja inimelu vastu"," lausus ta.

Traditsiooniliselt konservatiivne Põhja-Iirimaa on olnud surve all liberaliseerida abordiseadusi pärast seda, kui Iirimaa valijad toetasid 2018. aastal referendumil ülekaalukalt abordikeelu tühistamist.

Briti valitsus on alati öelnud, et selle küsimuse peavad lahendama kohalikud poliitikud, kuid seadusandjate kannatus katkes ja Briti parlament võttis juulis otsustamise enda kätte.

Mõlemas paranduses on öeldud, et kui 2017. aasta jaanuaris lagunenud Põhja-Iiri valitsus 21. oktoobriks taastatakse, siis need ei jõustu.

Põhja-Iiri suurimad erakonnad - britimeelne DUP ja vabariiklik Sinn Fein - on eri meelt paljudes küsimuses. 1998. aasta rahulepe kohustab neid võimu jagama ja piirkonda ühiselt valitsema.

Parteid süüdistavad poolautonoomse ühisvalitsuse lagunemises ja ummikseisus teineteist.