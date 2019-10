Neljapäeval edastatud avalduses märkis DUP, et ei saa Brexiti-lepet praegusel kujul toetada tolli ja konsensuse puudutavate küsimuste tõttu. Samuti ei meeldi Briti valitsuse liitlaseks olevale erakonnale, et käibemaksu asjus pole leppes piisavat selgust, vahendasid BBC, Guardian ja Axios.

"Me jätkame tööd valitsusega, et üritada ja saada mõistlikku lepet, mis töötaks Põhja-Iirimaa huvides ja kaitseks Ühendkuningriigi majanduslikku ja põhiseaduslikku ühtsust," seisis avalduses.

DUP-i toetus on hädavajalik, et Johnson saaks Euroopa Liiduga potentsiaalselt sõlmitava leppe Briti alamkojast läbi suruda. Lisaks DUP-ile on sõlmitava leppe puhul skeptilisust üles näidanud mõned väga veendunud Brexiti-pooldajad Johnsoni enda erakonnast.

Plaanitav kokkulepe EL-iga sisaldab põhimõtet, mille kohaselt tuleb Iiri saart läbiva tugeva piiri vältimiseks tekitada olukord, kus Põhja-Iirimaa jääks praktikas osaks EL-i tolliliitu ja siseturgu ning tollikontroll hakkaks toimuma Iiri mere sadamates. Selline areng on aga ilmselgelt vastumeelne Põhja-Iirimaa unionistidele, kes näevad selles kaugenemist ülejäänud Ühendkuningriigist ning liikumist lähemale Iiri Vabariigile.

Igal juhul on DUP-i seisukoha näol Briti peaministri jaoks tegu tõsise tagasilöögiga, sest ta peab pidama EL-iga läbirääkimisi olukorras, kus on ebaselge, kas tal kodus õnnestub sõlmitavale leppele heakskiit saada.

Väljaanne Politico nentis juba varem, et Euroopa Liiduga kokkuleppe saavutamine võib kujuneda Johnsoni ees seisvate ülesannete seas isegi üheks lihtsamatest.

Juhul, kui Euroopa Ülemkogul mingile kokkuleppele jõutakse, saaks Briti parlamendi alamkoda selle üle hääletada erakorralisel istungil laupäeval. Sellega püsitaks veel peaminister Johnsoni kõige olulisema lubaduse ehk 31. oktoobriks EL-ist lahkumise graafikus.

Guardiani hinnangul on hetkel võimalik lahendus leida kolmel viisil. Esimesel juhul teeb Johnson veel järeleandlikke kompromisse, samas on raske ette kujutada, kust tal oleks võimalik järele anda ilma, et ta sellega mõnd osapoolt uuesti ärritaks. Teisel juhul lepib EL DUP-i nõudmistega, kuid ka see oleks ebatõenäoline, sest sellisel juhul oleks Iiri saarel lahtine piir tolliliitu mitte kuuluva Põhja-Iirimaaga. Kolmandal juhul astub lõpuks DUP ikkagi sammu tagasi, millele võib ehk viidata nende avalduse lause valitsusega arutelu jätkamise kohta.