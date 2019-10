Praegu näeb veel ehitusjärgus ristmikul kolme liikluskaamerat. Need on sama tüüpi kaamerad, mis on Tallinnas nn Kristiine ristmikul ning mis lisaks kiiruse ületamisele fikseerivad ka punase tulega stoppjoone ületamise.

Kui palju kaameraid Russalka piirkonda paigaldatakse, ei soostunud Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa ütlema. "Me ei avalda seda, kuhu ja kui palju kaameraid paigaldame, selline on meie otsus. Liiklejale, kes täidab liiklusreegleid, ei ole tähtis, kus kaamerad asuvad," lausus ta ERR-ile.

Kaamerad paneb üles linn, trahviteateid hakkab välja saatma politsei- ja piirivalveamet (PPA). Rüütelmaa sõnul paigaldatakse praegu koos tee-ehitusega ka kaamerad. Millal need tööle hakkavad, ei osanud ta veel täpselt öelda.

"Seadistamine ja sertifitseerimine võtab oma aja. Praegu käib alles ehitus ja kaameraid pannakse üles, aga proovime need lähinädalatel tööle saada," ütles Rüütelmaa.

360-kraadised kaamerad fikseerivad nii kiiruse ületamise, keelava tule alt läbi sõitmise kui ühissõidukiraja väärkasutamise. Lisaks võib piirkonnas kasutada mobiilseid kiiruskaameraid politsei, ütles Rüütelmaa.

Kui palju politsei mobiilseid kaameraid piirkonnas kasutama hakkab, on iseasi, sest PPA-l on terve Harjumaa ja Tallinna peale kasutada kaks taolist kaamerat, öeldi ERR-ile PPA-st.

Rüütelmaa sõnul pannakse liiklusrikkumisi registreerivatele kaameratele lisaks Reidi teele ka tavapärased liikluskaamerad, millega jälgitakse liiklusvoogu ning mille abil saab näiteks ummikute vältimiseks muuta kiiruspiiranguid.

Reidi tee ehitus on Rüütelmaa kinnitusel graafikus ning tee peaks valmima novembris.