Reidi teel seadistatakse foore ja testitakse purskkaeve

"Praegu ja eelseisva nädala jooksul linn hakkab järk-järgult kõiki töid vastu võtma, kuid kindlasti pärast tee avamist jäävad üksikud asjad veel lahendada," ütles Svet ERR-ile. Ta lausus, et haljastuse rajamine jääb ilmselt kevadesse.

Svet rääkis tehtavatest töödest, et valgusfoorid tuleb õigeks ajaks seadistada, linnamööbel paika panna ja infotablood paika panna, samuti testitakse purskkaeve. "Sinna tuleb mitu purskkaevu, kuid praegu neid tööle ei panda, vaid seda tehakse kevadel."

Suuri murekohti Reidi teega Sveti sõnul hetkel ei ole. "Kui pärast avamist leitakse vigu või puudujääke, mis sellise suure objekti puhul on paratamatu, siis linnal on ehitaja poolt garantii. Kui midagi leitakse, siis ehitajal tuleb see omal kulul parandada."

Igal juhul on Sveti sõnul kindel, et tee saab avatud järgmise nädalal reedel, 29. novembril.