"Autojuhid, mis teil viga on? Eile Peterburi tee 92 juures suunaga linnast välja rikkus kolme tunni jooksul lubatud kiirust 811 autojuhti. See ei ole kuidagi normaalne," kirjutas politsei- ja piirivalveameti (PPA) Ida-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedia postituses.

PPA Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein ütles kolmapäeval ERR-ile, et Peterburi maantee selles kohas korraldati kiirusemõõtmine, kuna selle aasta esimese üheksa kuuga on seal juhtunud kaheksa inimkannatanuga liiklusõnnetust. "Sellel lõigul on kiiruspiirang 50 km/h. Kahjuks ei pidanud 811 inimest sellest eile kinni," tõdes Rein.

"Piirkiirusest tuleb kinni pidada nii maanteel kui linnas. Kuna linnas on kõrge liiklussagedus ja rohkelt kergliiklejaid, on juba kiiruseületamine 10 km/h väga ohtlik. Suurem kiirus pikendab pidurdusteekonda ning kokkupõrkel jalakäijaga on palju rohkem ohtusid. Kiirusepiirangud on seatud just liiklejate ohutuse tagamiseks ja neist tuleb kinni pidada," rõhutas politsei patrulltalituse juht.

Politsei pressiesindaja ei osanud veel öelda, kui palju trahviraha teisipäevane kiirusemõõtmine võib tuua, kuna sellekohased otsused teeb menetleja ning teisipäeval kokku eri kohtades tabatud üle 1000 kiiruseületaja rikkumise menetlemine võtab aega.

Ettevõte Stratum OÜ mõõtis 2016. aastal Peterburi maanteel selles piirkonnas linnast väljuval suunal õhtuseks liiklussageduseks 1810 sõidukit tunnis.