Professor: Reidi tee ei saanudki ummikute probleemi lahendada

"See ei olnudki eesmärk, et Pirita tee ummikud väheneksid. Selge, et seda teed saab kasutada kesklinna sõitmiseks, mitte aga läbi linna saamiseks. Sõlm, mis enne oli Russalka juures, liigub nüüd kesklinna poole edasi, aga kuhugi ära ei kao," rääkis Antov teisipäeva hommikul "Terevisioonis".

"Kui vaadata Tallinna tänavavõrku, siis ega ta (Reidi tee - toim.) ju Pirita ja Mustamäe tänavavõrku ühendada ei suuda," lisas professor.

"Karta on et pilt jääbki selliseks, sest seal kandis (Pirital - toim.) inimeste arv suureneb," tõdes Antov. Tema sõnul ei ole võimalik uute teede ehitamisega ummikutest lahti saada ning ainus võimalus on pakkuda inimestele teisi liikumisvõimalusi nagu näiteks bussi- või trammitransport.

"Kui ühest kohast kraani avame, siis selge, et vesi voolab järgmisse kitsaskohta. Midagi pole teha - teede laiendamisega autode kasvu ei piira. Ainuke võimalus - peame hakkama pakkuma inimestele muid liikumisvõimalusi, puhtalt teede ehitamisega seda ei lahenda," rääkis Antov.

Tema sõnul on Reidi teest kõige rohkem kasu sadamast laevade pealt tulevate veoautode kesklinnast eemale juhtimisel.

Antovi sõnul oleks vaja alustada Tallinnas diskussiooni linna transpordikorralduse üle ning samas tasub vaadata mujale Euroopasse, kus ummikute küsimusega on juba aastaid tegeletud.

"Ega kuhugi ei ole pääsu, kõikjal Euroopas on mõistetud, et ainult autodele ülesehitatud transpordisüsteem ei ole jätkusuutlik," leidis ta.

Reedel avatud Reidi tee rajamise eesmärgiks oli hajutada autoliiklust Tallinna kesklinnas. Sadama lähistelt Lootsi ja Ahtri tänava ristmikult algava ja Russalka mälestusmärgi juures Pirita teele suubuva Reidi tee kogupikkus on 1,93 kilomeetrit. Lisaks rajati poole kilomeetri pikkune rannapromenaad, uus rattatee ja mitu kilomeetrit kõnniteid.