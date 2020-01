Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhatajalt Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et liiklusega on Pirita tee ja Narva maantee piirkonnas asjad kindlasti paremaks läinud.

"Kuid veel pole saavutatud seda efekti, mis on eesmärgiks seatud. Esiteks on liiklusvood alles muutumas, osad juhid alles avastavad uut võimalust. Teisalt toimub veel foorisüsteemide häälestamine ehk viiakse üle uuele tarkvaraplatvormidele. Läheb veel aega selle hetkeni, millal see efekt on tunnetatav," kirjeldas Rüütelmaa.

Rüütelmaa lisas, et transpordiamet loodab foorirežiimi paika saada kevadeks või hiljemalt suveks.

Narva maantee Kadrioru poole jääva osa suhtes on Rüütelmaa sõnul veel vara plaane teha. "Mõtet on hakata plaane tegema, kui Narva maantee ja Reidi tee liiklusvoogude suhe on paika läinud. Siis on vaja analüüsida, kas on vajadus on Narva maanteel midagi uut luua. Näiteks teid jalakäijatele või ratturitele," ütles Rüütelmaa.

Reidi tee avati liikluseks möödunud aasta 29. novembril.