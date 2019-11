Russalka ristmikul saavad Lasnamäelt tulevad sõidukid eesõiguse

"Jah, selline muudatus on planeeritud. Lasnamäelt on väiksem liiklussagedus, kuid rohkem ühistransporti. Seega saavad liikuda mõlemad suunad," põhjendas Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Pärast Reidi tee avamist alustab tööd uus bussiliin number 66 marsruudil Priisle Pelguranna. Seoses uue liiniga lisanduvad uute peatustena Taevapuna Punasel tänaval, Reidi tee, mis hakkab asuma Reidi tee ja Narva maantee ristmiku piirkonnas. Reidi teel hakkab olema Pikksilma ja Uus-Sadama peatus, Pelguranna tänaval Supelranna ning Kolde tänaval Helme peatus.

Reidi teele on paigaldatud ka kiiruskaamerad, kuigi linn nende olemasolust täpsemalt rääkida ei taha. "Tallinn ei avalda kus ja millal kiiruskaamerad töötavad. Liikleja peab liiklusreegleid täitma alati ja kõikjal ning siis ei ole põhjust automaatset liiklusjärelevalvet karta," ütles Rüütelmaa ERR-ile.

Kuidas hakkavad paiknema bussirajad ja kas kasutusele tuleb ka muutuvsuunaga liikluskorraldus, on Sveti sõnul vara öelda. "Reidi tee avamine avaldab mõju liiklusvoogude muutumisele antud piirkonnas. Kas ja millised muudatused on vajalikud, selgub muutunud liiklusvoogude analüüsi pinnalt," märkis Rüütelmaa.

Reidi teega külgnevad mitmed hoonestamata alad. Need, mis jäävad teest põhja poole, on enamasti Tallinna Sadama omad. Ahtri tänava poolses tee osas asuv ala aadressil Madalmaa 2 on linna omandis.

"Tulevikus on plaanis rajada sinna avalik roheala, mis harmoneeruks hästi nii külgnevate elumajade kui ka Reidi teega. Äsja sai sellel alal lammutatud vana punker-ladu. Järgmisel aastal hakkab linnaosavalitsus seda ala järk järgult korrastama, lähtuvalt kohalike elanike ootustest," ütles Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Selle kinnistu kõrval asub Madalmaa 1 erakinnistu, millele ootab ehitusluba Skinest Arendus. Svet ütles, et sellel ettevõttel on ka kohustus koristada ära ehitusprügi, mis on sattunud linnamaale. "Tulevikus rajatakse kahe kinnistu vahele juurdepääsutee, mille ehitab välja samuti arendaja."

Linnaosa vanem lausus, et lisaks asuvad Reidi tee ääres ka muud hoonestamata alad. "Osa neist on reformimata riigimaa, mille eest vastutab linn ning neid hakatakse järgmisel aastal heakorrastama. Mis puudutab erakrunte, siis nende arendamise plaanide osas tuleb küsimused esitada kinnistute omanike," tõdes Svet.

Reidi tee avamistseremoonia toimub reedel, 29. novembril kell 13.

"Aktuaalse kaamera" operaatori Benjamin Siiraku droonivideo