Ka aasta üheksa kuu kokkuvõttes on kodumaine tootmine katnud vaid 79 protsenti tarbimisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimastel aastatel on Eesti üldiselt tootnud pidevalt rohkem kui on tarbinud.

Eesti elektritootmise vähenemise taga on CO 2 kvoodi kallinemine, mis kahjustab põlevkivienergia konkurentsivõimet.