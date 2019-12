Euroopa Komisjon süsinikulekkest: me ei ole naiivsed

"Mis puudutab saaste üle piiride kandumist, siis me tahame komisjoni poolt näidata, et me ei ole naiivsed," ütles Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe valdkonna kõneisik Vivian Loonela reedel ERR-ile.

"Kui on selline olukord, et mingis teatud sektoris Euroopa tööstus on teinud juba kõik vajalikud muutused, et olukord on läinud nii palju paremaks, aga siis hakatakse importima või jätkub import kolmandatest riikidest, kus on näha, et heitemäärad seal on väga suured, siis loomulikult me ei saa olla naiivsed ja silma kinni pigistada ja öelda, et las see saaste olla kuskil mujal," lisas ta.

Euroopa Liidu liidrid otsustasid neljapäeval võtta suuna kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks ning rõhutasid, et seda tuleks teha nii, et säiliks EL-i konkurentsivõime ja hoitakse ära kasvuhoonegaaside heite ülekandumine kolmandatesse riikidesse. "Sellega seoses võtab Euroopa Ülemkogu teatavaks komisjoni kavatsuse esitada ettepanek piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi kohta, mis puudutab CO2-mahukaid sektoreid," öeldakse ülemkogu järeldustes.

"Me ei taha teha nii, et paneme tohutud tingimused ja ülesanded peale Euroopa tööstusele – õigusega, sest seda kõike tuleb ümber vaadata, me ei saa jätkata sama moodi, kuidas me siia oleme jõudnud – see ongi kogu roheleppe eesmärk, et me muudame seda, kuidas meie tööstus töötab, kuidas meie majandus toimib, et teha see kliimaneutraalseks. Aga me ei saa mõelda, et meie seda Euroopas teeme ja siis on hästi küll. Meil on vaja tõmmata kaasa ja seletada oma rahvusvahelistele partneritele, et see on ka nende huvides, et ka nemad peavad muutma oma tööstust, majandust keskkonnasäästlikumaks," rääkis Loonela.

Euroopa Komisjoni esindaja ei osanud öelda, millal komisjon, millel on Euroopa Liidus õigus seadusandlikke algatusi teha, uue ettepanekutega välja tuleb, kuid ta kinnitas, et seda tehakse võimalikult ruttu.

"See saab olema keeruline, kuna meil on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglid selle kohta, kuidas piiriülest kaubandust maksustada või kuidas seda mitte teha. Aga kuidas selleni jõuda, et Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime oleks endiselt tugev, selle kallal töö komisjonis käib ja ma arvan, et sellealaste ettepanekutega tullakse välja nii pea kui on selgeks tehtud, mis need kõige suuremad valukohad on ja kuidas seda kõige parem on lahendada," ütles Loonela. Tema sõnul on "juriidiliselt nuputamist päris palju, kuidas seda õigesti teha".

"Aga kuna nüüd ka ülemkogu selle üle rõhutas, siis see on kindlasti midagi, millega hakatakse kiiresti tegelema," rõhutas ta.