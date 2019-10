Kõlvart: Tallinn kasiinodele ja pandimajadele piiranguid seadma ei kiirusta

Kõlvarti sõnul ei saa siiski probleemi olemasolu eitada.

"See ettepanek ei ole meil läbi analüüsitud, nagu sai tehtud alkoholimüügi piirangutega," rääkis Kõlvart ERR-ile. "Praegu on tegemist ühe linnaosavanema ideega. Ma tunnetan seda emotsiooni ja sisu on mulle arusaadav, aga ma praegu ei ole veel valmis ideele hinnangut andma."

Lasnamäe linnaosavanem Andres Vään leiab, et sarnaselt alkoholimüügipiirangutele tasuks kaaluda kasiinode ja pandimajade tegevuse karmimat reguleerimist. Üks võimalus oleks need asutused elurajoonidest välja viia, ütles Vään.

"Meil Lasnamäel on näiteks musterkoht, kus see eriti reljeefselt välja tuleb, Pae uus promenaad. Sinna tuleb laste mänguväljak ja ajaviitmiskoht, kust avaneb ilus vaade kutsuvates tuledes kasiinole ning samas on ka pandimajad," selgitas Vään.

Vääna sõnul tekib küsimus, kui vajalike asutustega tänapäeval ikkagi tegemist on ning kas nad peavad olema linnaruumis nii eksponeeritud.

Teine küsimus on selliste asutuste arv. Vään toob näite, kus sama Pae promenaadi 400-meetrisel lõigul asub kolm pandimaja ja kummaski otsas kasiino.

"Kui Lasnamäe ühes mikrorajoonis on paarkümmend tuhat elanikku ja seal pangakontorit näiteks ei ole vaja, küll aga on pandimaju. Eks need pandimajad ja kasiinod on natuke seotud ka kriminaalse õhkkonnaga - mida sinna pandimajja ikkagi viiakse ja kas ühtpidi see kasiino ei olegi põhjus, miks neid asju pandimajja viiakse," lisas ta.

Linnaosavanema hinnangul võiks teemat arutada kohalike omavalitsuste valimiste eel. Praegu küsib linnaosavalitsus veebis elanike arvamust