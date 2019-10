Hiiu Leht kirjutab, et parvlaeva talvise sõiduplaani esialgne variant näeb ette, et esimene laev hakkaks väljuma saarelt juba hommikul kell 5.30 ehk varasemast tund varem - see aga tekitaks Hiiumaa kaubaveoga tegelevatele ettevõtetele suuri lisakulusid.