Isamaa eelmiste riigikogu valimiste põhilubadus muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks peaks jaanuaris jõustumiseks saama riigikogu heakskiidu detsembris. Hetkel pole aga eelnõu jõudnud veel isegi ministeeriumide vahelisele kooskõlastusringile.

Seeder ütles ERR-ile, et sisuliselt ei ole midagi toppama jäänud ja kõigega liigutakse edasi. "Lihtsalt ei ole jõutud valitsuses erinevate ametkondade vahel nii kiiresti tegutseda, kui esialgne soov ja unelm seda oli," sõnas Seeder.

Ta pakkus, et laiale arutelule peaks eelnõu jõudma lähinädalatel. "Minu teada rahandusministeeriumis on eelnõu valmis, seletuskirja lihvimine käib, pärast seda läheb ta kabinetiarutelule ja sealt kooskõlastusringile ja edasi parlamenti," lausus Seeder.

"Kas jõutakse nüüd 1. jaanuariks päriselt valmis või mitte, sõltub menetluse käigust. Ideaaleesmärk oli, et detsembris jõuaks riigikogu vastu võtta ja 1. jaanuarist jõustuda. Kui läheb nende toimingute, arutelude ja kooskõlastusringidega mõnevõrra kauem, siis sellest ei ole midagi traagilist. Võetakse siis vastu näiteks vastu jaanuaris ja jõustub ta veebruarist. See sõltub sellest menetlusest, kuidas jõutakse. Ei ole midagi katki, kui viibib paar nädalat või kuu," ütles Seeder.

Seeder lisas veel, et edasi lükkumine ei muudaks kogu reformi ajakava. "Esimesed toimingu kuupäevad on seadusesse planeeritud alles järgmise aasta teisest poolaastast. Kõik see, mis puudutab avalduste esitamist, toiminguid, mis puudutavad inimesi ja konkreetselt fonde, pankasid ja kõiki seotud osapooli, siis need kuupäevad on kõik hilisemad ning jääb piisav aeg seaduse jõustumisest kuni esimeste toiminguteni, et olla ka valmis seaduse rakendamiseks," märkis ta.