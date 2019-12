Sibul ja Saar ennustasid pensionireformi teemal pikkade vaidluste jätkumist

Priit Sibul rääkis, et protsess pensionisüsteemi reformiks on alanud ja ta avaldas lootust, et riigikogus võetakse teise pensionisamba vabatahtlikuks muutev eelnõu vastu.

"Tõsine debatt ja sihtrühmade kaasamine seisab ees. Protsess on alanud ja jutuajamist jätkub pikalt," rääkis Sibul.

Võimuliidu argumente tutvustades lausus Sibul, et uuringute kohaselt võiks veerand inimestest oma sissemaksed teise sambasse peatada ja süsteemist väljuda.

"On selge, et need inimesed, kes on teeninud palka keskmise lähedal või alla selle, siis nende pension oleks olnud suurem, kui nad ei oleks teise sambaga liitunud. Lähiaastatel hakkame neid inimesi nägema," rääkis Sibul. "Rahandusministeeriumi analüüs näitab, et esimese ja teise samba puhul sisulist vahet ei ole. Olukord, mis oleme saavutanud on, et Eestist välja läinud ja võitnud on fondid."

Ta ütles, et SDE kavandatavad sammud pensionisüsteemi reformiks ei anna inimestele vabadust. "Konkurents paneb asjad paika. Turg reguleerib paremini, kui erinevad rahandusministrid. Inimestel tekib võimalus oma rahaga ise ära käia," rääkis Priit Sibul.

Indrek Saar ütles, et SDE ei kavatse käimasoleva reformiga kunagi leppida. "See, mida valitsusliit Isamaa juhtimisel teeb on meie meelest sajandi sigadus, sest seda tehakse meie tuleviku arvelt ja kavatseme selle vastu protesteerida, koos kõigi ekspertidega, kes on olnud väga kriitilised," rääkis Saar saates. "Kõik on öelnud, et te võtate suure riski ja tõukate inimesi vaesusesse."

Saare väitel on võimuliidu poliitikud argumenteerinud valefaktide ja pooltõdedega. "Me ei suuda maksta inimväärseid pensioneid, kui me teise samba ära lammutame. On võimalik rida erinevaid stsenaariume. Kõrgepalgalistel pole mõtet teisest sambast ära tulla. Ta lõhute ära süsteemi, rebite taburetil ära jala ja siis see ei seisa püsti," oli Saar kriitiline.

Ta väitis, et osad inimesed võtavad teisest sambast raha välja, et kohtutäiturid ei saaks seda raha neilt kätte. "Teist sammast on vaja, et me ei paneks oma ülalpidamiskohustust oma laste kaela. Isamaa plaan meenutab 19. sajandi Venemaa aadlikke, kes parseldasid maha oma maad ja mõisad."