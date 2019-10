Pensionireformi eelnõu sai valmis

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et pensionireformi eelnõu on valmis ning läheb sel nädalal rahandusministeeriumist kooskõlastusringile.

Seederi sõnul jääb eelnõu seadusena vastu võtmine tõenäoliselt järgmisesse aastasse. "Jõuludeks tõenäoliselt ei jõua, kui me mõtleme riigikogu tavamenetlusele. Kolme lugemist järgi jäänud novembri-detsembriga ei jõua, aga eks siis jääb see kolmas lugemine uude aastasse ja võetakse uuel aastal vastu," lausus Seeder.

Seeder ütles eelmisel nädalal, et reformi jõustumise edasi lükkumine ei muudaks kogu reformi ajakava. "Esimesed toimingu kuupäevad on seadusesse planeeritud alles järgmise aasta teisest poolaastast. Kõik see, mis puudutab avalduste esitamist, toiminguid, mis puudutavad inimesi ja konkreetselt fonde, pankasid ja kõiki seotud osapooli, siis need kuupäevad on kõik hilisemad ning jääb piisav aeg seaduse jõustumisest kuni esimeste toiminguteni, et olla ka valmis seaduse rakendamiseks," märkis ta.