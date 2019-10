Vastav teade on avaldatud esmaspäeval Kremli ametlikul veebilehel.

Venemaa annab ka Nõukogude Liidu ajal eksisteerinud autasu "teenete eest rahvaste vahelise koostöö ja sõpruse tugevdamisel".

Müllerson on avaldanud arvukalt töid rahvusvahelise õiguse alal. Ta töötas aastatel 1999-2009 Londoni Ülikooli King's College'is professorina. Mõned tema seisukohad on saanud kriitikat kui Venemaa agressiivset välispoliitikat õigustavad.

2000. aastal soovis president Lennart Meri esitada Müllersoni õiguskantsleri kandidaadiks, kuid ei saanud parlamendierakondadelt tuge. Mõnes väljaandes spekuleeriti ka tema seotusega NL-i repressiivorganitega.

Müllerson lükkas need väited tagasi: "Jätan kõrvale need lehtedes olnud paranoilised arvamused, et tegemist on KGB agendi või millegi veel enamaga. Need probleemid on mõnel inimesel meditsiinilised, mitte poliitilised."

Aastatel 1991–1992 oli Rein Müllerson Edgar Savisaare üleminekuvalitsuses asevälisminister. 2003. aastast on Müllerson Keskerakonna liige.