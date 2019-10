EKRE esimees, siseminister Mart Helme kinnitas ERR-ile, et on leidnud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi.

"Ministrikandidaat on olemas. Meil on selle inimesega kokkulepe olemas. Meil on kokkulepe ka peaministriga, et kui ta tuleb Ameerikast tagasi, siis me esitame talle oma ministrikandidaadi," ütles Helme.

Helme ei olnud nõus ministrikandidaadi nime veel välja ütlema.

Helme sõnul kutsub ministrikandidaadi kinnitamiseks järgmisel nädalal EKRE juhatus kokku erakorralise elektroonilise volikogu.

Nädalavahetusel ütles Helme ERR-ile antud intervjuus, et EKRE kaalub võimalust venitada ministrikandidaadi esitamisega senikaua kuni justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) pole esitanud EKRE-le sobivat uue peaprokuröri kandidaati.

Helme sõnul jõuti otsusele, et ministrikandidaadiga venitada ei ole vaja.

"Ma sain eilsetest uudistest ja kommentaaridest, mis Raivo Aeg andis ka ERR-ile väga selge ettekujutuse, et ta ei kavatse sellega venitada, kavatseb sellega välja tulla lähinädalatel. See täiesti rahuldab meid," ütles Helme.

"Kui on selge, et peaprokuröri kandidaadi otsingutega tegeletakse ja see suhteliselt varsti ka esitatakse, siis meil pretensioone rohkem pole," lisas Helme.