Peaprokurör Lavly Perling on nõus jätkama kohusetäitjana ka siis, kui tema ametiaeg sel nädalal läbi saab. Perlingu kinnitusel töötab prokuratuuris hulk inimesi, kes on valmis peaprokuröriks saama.

Justiitsminister Raivo Aeg teatas oma otsusest mitte esitada praegune peaprokurör Lavly Perling teiseks ametiajaks eelmisel kolmapäeval. Otsuse taga oli EKRE tugev vastuseis Perlingu jätkamisele. Pärast seda võttis Perling aega mõtlemiseks, kas ta jätkab uue inimese leidmiseni kohusetäitjana.

"Minu jaoks on oluline tagada prokuröridele ja ka uurimisasutustele, kes on tihedalt prokuratuuriga seotud, töörahu, mille raames nad saaksid tegeleda oma põhitegevusega - viia läbi menetlusi, teha raskemaid ja kergemaid otsustusi. Olen hetkel valmis võtma selle asutuse juhina vastutuse," põhjendas Perling "Aktuaalsele kaamerale" kohusetäitjana jätkamist.

Minister ei ole veel otsustanud, kas peaprokuröri kandidaat võiks tulla prokuratuurist seest või väljapoolt. Perlingu sõnul oleks prokuratuuris häid kandidaate mitu.

"Mina kindlasti riigi peaprokurörina ei sekku riigi poliitikasse. Ma saan öelda, et prokuratuur on aastaid olnud atraktiivne tööandja. Prokuratuuris töötab rida selliseid inimesi, kes kõik on valmis kandma peaprokuröri rolli," ütles Perling.

Uue kandidaadi esitamine on Aegi sõnul nädalate või paari kuu küsimus.